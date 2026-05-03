به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله دری نجفآبادی در پیامی ترور امام جماعت و خطیب حرم مطهر حضرت سیده زینب(س) را محکوم و شهادت وی را تبریک و تسلیت گفت.
وی در این پیام آورده است: شهادت مظلومانه برادر عزیز و خدوم جناب حجتالاسلام آقای سید فرهان حسنالمنصور(رض) امام جماعت و خطیب حرم مطهر حضرت سیده زینب(س) بنت امیرالمومنین(ع) و عضو هیات علمای شیعه دمشق را به خانواده معزز آن فقید سعید و شیعیان و پیروان اهلبیت(ع) و مسلمانان مظلوم دمشق و سوریه تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن سید گرامی رحمت واسعه الهی و برای اسلام و مسلمین پیروزی و حسن عاقبت مسئلت مینمایم.
خداوند دست استکبار و صهیونیزم را از بلاد اسلام قطع و امت بزرگ اسلام را در تمامی عرصهها موفق و منصور بدارد. انشاالله بمنه و کرمه
