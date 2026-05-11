شیخ نعیم قاسم: دولت لبنان دل به سراب مذاکرات نبندد/ اولویت مقاومت، مقابله با تجاوز دشمن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای که «حسن فضل‌الله»، نماینده حزب‌الله در پارلمان این کشور قرائت کرد، تصریح کرد: دولت لبنان فرصت آتش‌بس فراگیر را از دست داد و روندی که در پیش گرفته موجب ریخته شدن خون‌های بیشتری خواهد شد.

در این بیانیه که به‌مناسبت شهادت «یوسف هاشم» از فرماندهان بزرگ مقاومت قرائت شد آمده است: اولویت مقاومت امروز نه مسائل جانبی؛ بلکه مقابله با تجاوزهای رژیم اشغالگر است و حزب‌الله از دولت لبنان می‌خواهد که اشتباهات خود را تکرار نکند و دل به سراب مذکرات (مستقیم با رژیم صهیونیستی) نبندند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که راه‌حل در دسترس امروز ثبات و پایمردی در میدان نبرد با دستان پرقدرت مجاهدان مقاومت و صبر مردمی است که اراده‌ای شکست‌ناپذیر دارند.

دبیرکل حزب‌الله تاکید کرده است: ما بار دیگر تکرار می‌کنیم و می‌گوییم که به دوم مارس گذشته ( یازدهم اسفندماه) یعنی توافق آتش‌بس پیشین میان لبنان و اسرائیل بازنخواهیم گشت.

..........................

پایان پیام