به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم در پیامی خطاب به آیتالله علیرضا اعرافی ضمن تشکر از پیام حمایتآمیز وی، از توجه و پشتیبانی حوزههای علمیه ایران از حزبالله، مقاومت اسلامی لبنان و مردم این کشور قدردانی کرد. وی در این پیام اعلام کرد که لبنان با «دشمنی متجاوز» یعنی رژیم اسرائیل روبهرو است؛ رژیمی که به گفته او با حمایت کامل ایالات متحده در پی گسترش اشغالگری و تسلط بر سرنوشت ملتهای منطقه است.
دبیرکل حزبالله در ادامه با اشاره به سابقه درگیریها با اسرائیل یادآور شد که مقاومت لبنان در سال ۲۰۰۰ توانست این رژیم را از جنوب لبنان عقب براند و در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نیز در برابر حملات اسرائیل ایستادگی کند. وی همچنین به تحولات سالهای اخیر اشاره کرد و گفت که در حملات سال ۲۰۲۴، که به شهادت سید حسن نصرالله و تعدادی از فرماندهان و رزمندگان انجامید، مقاومت لبنان بار دیگر با عملیاتهای نظامی مختلف با تجاوزات اسرائیل مقابله کرده است.
در این پیام همچنین از حمایت جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس حزبالله در سال ۱۹۸۲ به دستور امام خمینی(ره) قدردانی شده و آمده است که تداوم این حمایتها با هدایت رهبر انقلاب اسلامی و از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهویژه نیروی قدس، نقش مهمی در توانمندسازی مقاومت و آزادسازی جنوب لبنان ایفا کرده است. قاسم تأکید کرد ایران هزینههای زیادی برای حمایت از «حقوق ملتهای منطقه در عزت و کرامت» پرداخت کرده است.
شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از پیام خود، حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را تلاشی برای تضعیف محور مقاومت و مقابله با حمایت از فلسطین و قدس دانست و ابراز امیدواری کرد که ایستادگی مردم ایران و نیروهای مسلح این کشور به پیروزی در این رویارویی منجر شود. وی در پایان از خداوند خواست جمهوری اسلامی ایران و همه نیروهای مقاومت در منطقه را یاری کند و رنج ملتهای منطقه، بهویژه مردم فلسطین، پایان یابد.
..........
پایان پیام
نظر شما