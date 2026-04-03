به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وازگن پطروسیان، هماهنگ‌کننده جنبش مردمی ارمنستان، تقابل ایران و ایالات متحده را نه یک درگیری نظامی کلاسیک، بلکه نوعی فشار سیستماتیک در سطوح هم‌زمان نظامی، اقتصادی، انرژی و اطلاعاتی توصیف کرد و آن را بخشی از روند بازآرایی قدرت در سطح جهانی دانست.

به گفته پطروسیان، در چنین شرایطی نه‌تنها شدت ضربات، بلکه منابع تاب‌آوری نیز نقش تعیین‌کننده دارند. او یکی از اهداف اصلی این تقابل را گلوگاه کلیدی اقتصاد جهانی یعنی تنگه هرمز عنوان کرد؛ مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت جهان و نزدیک به ۴۷ تا ۴۸ درصد کودهای شیمیایی از آن عبور می‌کرد.

وی در این مصاحبه‌ که با شبکه تلویزیونی «نویان تاپان» (کشتی نوح) انجام شده، اظهار کرد: تردد کشتی‌ها در این مسیر به‌شدت کاهش یافته و از روزانه ۱۳۸ کشتی به نزدیک صفر رسیده است؛ وضعیتی که عملاً زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و به صنایع انرژی و دیگر بخش‌های صنعتی ضربه زده است.

این مقام ارمنستانی افزود هفت باشگاه بزرگ P&I که حدود ۹۰ درصد بیمه کشتیرانی جهان را پوشش می‌دهند، «بیمه ریسک» را متوقف کرده‌اند و هزینه‌های بیمه ۲۰ تا ۶۰ برابر افزایش یافته است.

پطروسیان افزود بار اصلی بحران بر دوش سایر بازیگران از جمله اروپا، آسیا و بازارهای جهانی قرار گیرد.

او همچنین به وضعیت نظام مالی جهانی اشاره کرد و گفت سلطه دلار که پیش از ورود یورو به گردش مالی به حدود ۹۷ درصد می‌رسید، به‌تدریج به حدود ۸۰ درصد کاهش یافته و سهم یورو به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده است. به گفته او، این روند نشان می‌دهد جهان به‌تدریج از یک نظام مالی تک‌قطبی فاصله می‌گیرد و بحران‌های کنونی می‌توانند این روند را تسریع کنند.

بحران در پدافند آمریکا

پطروسیان در بخش دیگری از این مصاحبه به بُعد نظامی تقابل پرداخت و گفت سامانه دفاع هوایی THAAD که ارزش هر واحد آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار است، پیش‌تر امکان هشدار ۲۰ تا ۲۵ دقیقه‌ای در برابر حملات موشکی را فراهم می‌کرد، اما اکنون این زمان به ۲ تا ۳ دقیقه کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد حتی سامانه‌های پیشرفته نیز کارایی پیشین خود را از دست داده‌اند.

او همچنین از نرخ بالای مصرف سامانه‌های پدافند هوایی خبر داد و گفت بیش از ۲۴۰۰ موشک رهگیر از سامانه‌های «پاتریوت» و THAAD در منطقه شلیک شده است؛ وضعیتی که علاوه بر هزینه‌های بالا، فشار تولیدی ایجاد می‌کند و در صورت تداوم جنگ می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شود.

پطروسیان در ادامه به وضعیت نیروهای آمریکایی در منطقه اشاره کرد و گفت حدود ۲۵ هزار نیروی مستقر در پایگاه‌های خلیج فارس به‌طور مداوم و روزانه چندین بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار می‌گیرند و این شرایط به گفته او موجب فرسودگی جسمی و روانی نیروها و کاهش توان رزمی شده است.

ضربه به قدرت دریایی واشنگتن؛ هدف قرار گرفتن ناوهای آمریکایی و آسیب جدی به «جرالد فورد»

پطورسیان همچنین به تحولات حوزه دریایی پرداخت و گفت ایالات متحده دارای ۷ ناو هواپیمابر است که طی سال‌های اخیر دو مورد از آن‌ها توسط نیروهای انصار الله هدف قرار گرفته‌اند؛ رخدادی که به گفته او ضربه‌ای جدی به مدل قدرتی وارد کرده که بر برتری دریایی استوار بود.

به گفته وی، ناو هواپیمابر «جرالد فورد» نیز در نتیجه حمله ایران آسیب جدی دیده و تعمیر آن حدود دو سال زمان خواهد برد.

پطروسیان در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش بازار انرژی اشاره کرد و گفت در گذشته چنین تحولات و اظهاراتی می‌توانست قیمت نفت را ۲۰ تا ۲۵ دلار کاهش دهد، اما اکنون واکنش بازار محدود به نوسانات ۱ تا ۷ دلاری است؛ زیرا بازار دیگر به سیگنال‌های سیاسی اعتماد ندارد و بر اساس ریسک‌های واقعی عمل می‌کند.

چین در حال رصد جنگ؛ جمع‌آوری اطلاعات از عملکرد سامانه‌های دفاعی آمریکا

او درباره رفتار بازیگران بزرگ نیز گفت چین بدون ورود مستقیم به درگیری نظامی، به‌طور فعال در حال جمع‌آوری اطلاعات است و سرعت واکنش آمریکا، کارایی سامانه‌های پدافند هوایی و ابزارهای جنگ الکترونیک را بررسی می‌کند. به گفته او، چین همچنین از طریق «ناوگان سایه» تأمینات نظامی–فنی ایران را حفظ کرده و سازوکارهای نفوذ خود را به‌صورت غیرعلنی تقویت می‌کند.

بسته شدن باب‌المندب توسط یمن می‌تواند عربستان را در محاصره دریایی قرار دهد

پطروسیان احتمال فعال شدن کشور یمن را نیز عاملی مهم دانست و تصریح کرد در صورت ازسرگیری حملات در دریای سرخ و بسته شدن تنگه باب‌المندب، شبه‌جزیره عربستان عملاً در محاصره قرار خواهد گرفت و دو مسیر راهبردی دریایی خود را از دست خواهد داد؛ وضعیتی که به گفته او پیامدهای آن برای تجارت جهانی قابل پیش‌بینی کامل نخواهد بود.

وی همچنین به تفاوت دکترین‌های نظامی اشاره کرد و گفت راهبرد آمریکا بر عملیات کوتاه‌مدت ۳ تا ۵ روزه استوار بوده، در حالی که رویکرد ایران بر مقاومت بلندمدت بنا شده است؛ تفاوتی که به گفته او قواعد بازی را تغییر داده است.

پطروسیان افزود بازارها برای یک جنگ سریع آماده بودند، اما اکنون با بحرانی طولانی‌مدت مواجه شده‌اند که به زیان‌های میلیارد دلاری روزانه منجر شده و در بورس‌های آمریکا نیز تریلیون‌ها دلار از ارزش بازار کاسته شده است.

به گفته او، ایران به‌عنوان یک «دولت عمیق» طی دهه‌ها توانمندی‌های اطلاعاتی و مقاومتی خود را توسعه داده و اکنون نه‌تنها در برابر فشارها مقاومت می‌کند، بلکه ثبات ساختارهای حکمرانی و نظامی خود را نیز حفظ کرده است.

هدف آمریکا حضور در منطقه است، نه توسعه کسب‌وکار رقبای خود

پطروسیان در ادامه با اشاره به آنچه در دکترین نظامی آمریکا «TRIP» خوانده می‌شود، گفت این مفهوم بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، یک بلوف بزرگ است؛ زیرا هدف آمریکا حضور در منطقه است، نه توسعه کسب‌وکار رقبای خود.

او در سطح کلان این تقابل را بخشی از روندی گسترده‌تر دانست و گفت مطالعات نشان می‌دهد امپراتوری‌هایی که در ۵۰۰ سال گذشته فروپاشیده‌اند، مراحل مشخصی از رشد و افول را طی کرده‌اند که حدود ۱۷ مرحله را شامل می‌شود و تحولات کنونی نیز اغلب در همین چارچوب تحلیل می‌شود.

پطروسیان همچنین به دیدگاهی اشاره کرد که بر اساس آن جهان ممکن است وارد دوره‌ای ۱۰ تا ۱۵ ساله از بی‌ثباتی و جنگ‌های پی‌درپی شود؛ دوره‌ای که به گفته او به برخی قدرت‌ها امکان بازسازی و بازتعریف ساختارهای اقتصادی و سیاسی خود را می‌دهد.

او در پایان گفت حداکثر اقدامی که ایالات متحده می‌تواند انجام دهد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران است؛ اقدامی که در عین حال می‌تواند به سایر قدرت‌های بزرگ آزادی عمل گسترده‌ای برای پیگیری اهداف خود بدهد.

پطروسیان تأکید کرد این جنگ محدود به میدان نبرد نیست و پیروزی نیز صرفاً با موفقیت نظامی تعیین نمی‌شود؛ بلکه در نهایت پیروز کسی خواهد بود که بیشترین توان را برای تحمل فشار طولانی‌مدت در سطوح نظامی، اقتصادی و سیستمی داشته باشد.

