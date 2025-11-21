به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هواپیمای شماره هزار متعلق به پل هوایی ایجادشده از آغاز حمله به غزه در فرودگاه بنگوریون در نزدیکی تلآویو فرود آمده است؛ عملیاتی که آن را بزرگترین انتقال هوایی سلاح و تجهیزات در تاریخ اسرائیل توصیف میکند.
این وزارتخانه در بیانیهای گفت که هواپیمای مذکور که متعلق به شرکت «چلنچ اسرائیل» است، با مقدار زیادی تجهیزات نظامی وارد فرودگاه بنگوریون شده است.
بیانیه تنها اطلاعات کلی درباره حجم محمولهها ارائه داد و جزئیاتی درباره نوع سلاحها یا تأمینکنندگان آن منتشر نکرد؛ هرچند به نقش هیئتهای خرید وزارت دفاع اسرائیل در آمریکا و آلمان اشاره شد.
در این بیانیه آمده است که وزارت دفاع اسرائیل از آغاز جنگ غزه، یک عملیات لجستیکی فراقارهای را هدایت میکند که هدف آن تأمین پشتیبانی کامل از نیازهای فعلی و آینده ارتش اسرائیل است؛ عملیاتی که به گفته این نهاد از زمان تأسیس اسرائیل سابقه نداشته است.
طبق اعلام وزارت دفاع اسرائیل، تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار تُن تجهیزات نظامی، مهمات، سلاح، تجهیزات حفاظتی و دفاعی توسط هزار هواپیما و حدود ۱۵۰ محموله دریایی به اسرائیل ارسال شده است.
در بیانیه تأکید شده است که تجهیزات شامل مهمات پیشرفته، سلاحها، خودروهای زرهی، تجهیزات پزشکی، سامانههای ارتباطی و وسایل حفاظت فردی است و دو پل هوایی و دریایی نقشی تعیینکننده در استمرار فعالیت دستگاههای امنیتی اسرائیل، بازسازی ذخایر راهبردی و پاسخ سریع به نیازهای یگانهای رزمی اسرائیل در جبهههای مختلف دارند.
بخش عمده واردات تسلیحاتی اسرائیل در جریان جنگ، طبق آمار منتشرشده طی دو سال گذشته، از ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بهویژه آلمان تأمین شده است.
