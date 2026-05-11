ماجرای نبش قبر و بیرون کشیدن جنازه یک فلسطینی؛ از تمام مرزهای شرافت عبور کردیم!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نویسنده اسرائیلی در نشریه صهیونیستی نوشت: تعرض به قبر یک فلسطینی در حضور نظامیان ما، نه نشانهی قدرت، بلکه نشانهی زوال اخلاقی و خیانت به ارزشهای یهودی است که اسرائیل مدعی حفاظت از آنهاست.
این نویسنده در تایمز اسرائیل نوشته است: «سیرک وحشتناک» شهرکنشینان برای نبش قبر و بیرون کشیدن جسد یک فلسطینی در حالی رخ داد که نظامیان در نزدیکی صحنه حضور داشتند و بهجای برخورد قاطع، ناظر این بیحرمتی بودند.
وی افزوده است: اگر چنین اعمال مشمئزکنندهای تحمل یا با بیانیههای ضعیف ماستمالی شود، اسرائیل با دستان خود به خودش آسیب میزند. تورات برای ساختن «هیولاهایی با پرچم و موهای بلند» (اشاره به ظاهر شهرکنشینان) نازل نشده، این رفتارهای «سمی» جامعه اسرائیل را از درون نابود میکند.
