به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست وزیران خارجه این اتحادیه گفت انتظار دارد درباره تحریم شهرک‌نشینان افراطی در کرانه باختری یک توافق سیاسی به دست آید. او در عین حال گفت هنوز مشخص نیست آیا این پیشنهاد رأی کافی کشورهای عضو را به دست می‌آورد یا خیر.

این موضوع در حالی مطرح شده است که در ماه‌های اخیر حملات برخی شهرک‌نشینان افراطی در کرانه باختری افزایش یافته و واکنش‌های زیادی را در اروپا برانگیخته است. برخی کشورهای اروپایی خواستار اقدام جدی‌تر اتحادیه اروپا در برابر این خشونت‌ها شده‌اند.

در همین حال، شماری از اعضای اتحادیه اروپا از بروکسل خواسته‌اند توافق همکاری با اسرائیل را نیز بررسی کند.

همچنین پیشنهادهایی برای اعمال تحریم علیه دو وزیر دولت اسرائیل، ایتمار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ، مطرح شده است و این پیشنهادها هنوز در حال بررسی است.

