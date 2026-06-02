به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمد الحسن الحسینی، فعال و روحانی کویتی در پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نسبت به حضور نظامی آمریکا در کویت هشدار داد و از بازداشت فعالان خیریه و جان باختن یکی از آنان در زندان انتقاد کرد.
پایگاههای آمریکا؛ تهدید حاکمیت و امنیت کویت
الحسینی در پیامی نوشت: «تا کی آمریکا حاکمیت کویت را نقض میکند و شهروندان آن را در معرض خطر قرار میدهد؟ استفاده آمریکا از پایگاههای خود در کویت برای تجاوز به کشورهای همسایه در جنگی که به دفاع از صهیونیستها تحمیل کرده است، شکافها را عمیقتر میکند و خطر بزرگتری را در آینده به همراه خواهد داشت.»
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به پرونده «موسی المَسری» از پیشگامان کار خیریه در کویت اشاره کرد و نوشت: «از زمان بازداشت فعالان خیریه، وکلایی که وضعیت موسی المَسری را پیگیری میکردند، بازداشت شدند. نمایندگان پیشین مجلس نیز که در پیگیری وضعیت سلامت او نقش داشتند، به زندان افتادند. او تنها ماند و سرانجام پس از تحمل رنج بیماری، جان باخت.»
الحسینی درباره روند قضایی این پرونده توضیح داد: «موسی المَسری و دیگر فعالان خیریه در دادگاه جنایی تبرئه شدند و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی برائت را تأیید کرد. اما دیوان تمیز، برخلاف رویه معمول قضایی، این احکام را نقض و همه را به زندان محکوم کرد.»
وی در ادامه به محکومیت مالی اشاره کرد و افزود: به این افراد ۱۳ میلیون دینار جریمه تعلق گرفت، در حالی که این مبلغی است که کمیته خیریه طی ۴۰ سال فعالیت خود صرف اطعام، ساخت مساجد، بازسازی خانهها و حفر چاههای آب کرده است.
بیتوجهی به وضعیت سلامت و سن بالای زندانی
الحسینی در پیام جداگانهای با تأکید بر بیتوجهی مسئولان به وضعیت جسمانی موسی المَسری نوشت: «او از بیماریهای جدی رنج میبرد و به دلیل شرایط جسمانی مستحق آزادی بهداشتی از زندان بود. همه درخواستهای او برای دریافت مراقبتهای پزشکی رد شد. به وضعیت سلامت و سن بالای او توجهی نشد و او مظلومانه در زندان جان باخت.»
الحسینی با تأکید بر ضرورت خروج یا مهار حضور نظامی آمریکا، نوشت: پایگاههای آمریکایی که از سرزمین ما به کشورهای دیگر تجاوز میکنند، دلیل و بهانه بمباران ما هستند. اولویت اصلی برای حفظ کشور و شهروندان، بازداشتن آمریکاییها از وارد کردن ما به این تنش است. پوشش دادن خطر آن پایگاهها نیز وصف خاص خود را دارد.»
