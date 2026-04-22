نامه شورای عالی علمای امامیه افغانستان به پاپ لئون چهاردهم

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شورای عالی علمای امامیه افغانستان با انتشار نامهای خطاب به پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، از موضعگیریهای او در مخالفت با جنگ و دعوت به صلح تقدیر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ عیسی بنَ مَریمَ علیه السلام قالَ: داوَیْتُ المَرْضی فشَفَیتُهُم بإذنِ اللّهِ، و أبْرَأتُ الأکْمَهَ و الأبْرَصَ بإذنِ اللّهِ، و عالَجْتُ المَوْتی فأحْیَیتُهُم بإذنِ اللّهِ، و عالَجْتُ الأحمَقَ فلَم أقْدِرْ علی إصْلاحِهِ.
جناب پاپ لئون چهاردهم، رهبر بزرگ کاتولیکهای جهان سلام علیکم و رحمة الله!
موضعگیری شجاعانه و مسولانهتان در قبال جنگ افروزیهای مستکبران جهان و درخواست پایان دادن به جنگ و روی آوردن به صلح، قابل تقدیر و ستایش است.
عطر دلانگیز و مشفقانه صلح و دوستیتان همه جا پیچید و ندای باصلابت حقطلبیتان، قوت قلبی برای مستضعفان گردید.
شما به عنوان عالمی فرهیخته و پیرو راستین حضرت عیسی مسیح، و با درک اوضاع بغرنج منطقه و به دور از هیاهوی سیاسی و قدرتهای پوشالین، به وظیفه دینی و تمدنی خویش عمل نمودید.
بیشک، رسالت عالمان وارسته الهی، فارغ از هر دین و آیینی، همانا بر طبق کتب مقدس تورات، انجیل و قرآن کریم، دعوت به آموزههای هدایتگر الهی و پیروی از حق، برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی است.
همانطور که در صدر نامه ذکر گردید؛ بنابر فرمایش حضرت عیسی مسیح؛ اصلاح افراد احمق،کاری بس دشوار است و بیشک ترامپ و نتانیاهو از جمله مصادیق اکمل و اتم احمقها هستند.
نه ترامپ پیرو حضرت مسیح است و نه نتانیاهو پیرو حضرت موسی، بلکه آنها گمراهان جزیره اپستین هستند.
آنها نشان دادند که افراد افسارگسیخته به هیچ کدام از اصول دینی، اخلاقی و انسانی پایبند نبوده و برای رسیدن به اهداف شؤم و شیطانیشان دست به هرجنایتی میزنند و از هرگونه خونریزی و شرارتی ابا ندارند.
شورای عالی شیعیان امامیه افغانستان توهین و هتاکی ترامپ را نسبت به جنابعالی، شدیداً محکوم نموده و از خدواند متعال برایتان صحت و عافیت مسئلت مینماید.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
محمدحسین جعفری
رئیس شورای عالی علمای امامیه افغانستان
۲۴ شوال ۱۴۴۷
