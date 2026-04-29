پادشاه انگلیس به بازماندگان رسوایی اپستین دروغ گفت!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیش از سخنرانی در کنگره آمریکا، چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، از دیدار حضوری با قربانیان جرایم «جفری اپستین» خودداری کرد؛ اقدامی که با انتقاد برخی نمایندگان و قربانیان مواجه شده است.
بر اساس گزارشها، نماینده کنگره آمریکا، رو خانا، از پادشاه بریتانیا دعوت کرده بود تا با قربانیان سوءاستفادههای اپستین دیدار کند. او گفته بود چنین دیداری میتوانست پیام مهمی درباره مسئولیتپذیری و عدالت باشد. با این حال، این درخواست از سوی چارلز رد شد و به جای آن وعده داده شد که در سخنرانی خود به این موضوع اشاره خواهد کرد.
یکی از قربانیان نیز در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد این تصمیم فرصت مهمی برای نشان دادن همدلی و حمایت از آسیبدیدگان را از بین برده است.
با وجود این انتظارات، در سخنرانی مشترک چارلز در کنگره، هیچ اشاره مستقیمی به اپستین یا قربانیان او نشد. او تنها بهطور کلی به ضرورت حمایت از قربانیان برخی آسیبهای اجتماعی اشاره کرد.
