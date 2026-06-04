کتابی به زبان عربی درباره جامعه شیعیان پاکستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «الشیعه فی باکستان؛ مسار التشکّل والبحث عن مشروع جامع» نوشته شیخ هادی حسین ناصری، محقق اسلامی پاکستانی است که اخیراً توسط دارالوفاء بیروت در ۲۲۲ صفحه منتشر شده است.
این کتاب یکی از اولین آثار تخصصی به زبان عربی محسوب میشود که به واقعیت جامعه شیعیان پاکستان و تحولات تاریخی، فکری، اجتماعی و سیاسی آنها میپردازد.
نویسنده پژوهش هایی متعدد به زبان اردو در زمینه فقه، تفسیر و اندیشه اسلامی دارد و این اثر اولین اثر او به زبان عربی است که گامی در جهت معرفی واقعیت شیعیان پاکستان و تجربه تاریخی و معاصر آنها به خوانندگان عرب است.
این کتاب شامل دو مقدمه، سه فصل و یک نتیجهگیری است و ضمن مروری جامع بر روند تشیع در پاکستان و به حضور مذهبی و اجتماعی شیعیان و چالشهای فعلی آنها میپردازد. همچنین برجستهترین نهادها، مقامات و جریانهای تأثیرگذار در جامعه شیعیان پاکستان را بررسی میکند.
این کتاب، خلأ قابل توجهی را در کتابخانه عربی در مورد مطالعات تخصصی واقعیت تشیع در پاکستان پر میکند و به خواننده عرب فرصتی میدهد تا درک دقیقتری از یکی از بزرگترین جوامع شیعه در جهان اسلام به دست آورد.
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