سیدالحوثی: ولایت؛ مفهوم بازدارنده در برابر سلطه خارجی/ عید غدیر بخشی از میراث ایمانی مردم یمن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی به‌مناسبت عید ولایت گفت: عید غدیر و روز ولایت از مناسبت‌های اصیل و بخشی از میراث ایمانی مردم مسلمان یمن است.

وی اظهار داشت: صمیمانه‌ترین تبریکات و آرزوهای نیک خود را به مناسبت عید غدیر و روز ولایت، این مناسبت بزرگ دینی، به مردم و ملتمان تقدیم می‌کنم. مردم عزیز ما مانند هر سال، در این روز مبارک، عید ولایت را به شکلی باشکوه در تمام استان‌های آزاد شده گرامی داشتند.

غدیر؛ حقیقت تاریخی و هویت دینی امت

الحوثی افزود: مناسبت غدیر و روز ولایت برای مردم ما تازگی ندارد؛ آنها این مناسبت‌ها را در طول نسل‌ها و قرن‌ها در چارچوب ایمان راسخ خود گرامی داشته‌اند. مردم ما مناسبت‌های مذهبی، به ویژه میلاد پیامبر و سایر مناسبت‌ها را گرامی می‌دارند و از این مناسبت‌ها در حفظ هویت و دستاوردهای مهم آن بهره می‌برند.

وی ادامه داد: حادثه غدیر از حقایق تاریخی ثابت و مورد اتفاق مورخان و محدثان است و موضوعی مشکوک یا محل تردید نیست. بزرگداشت غدیر و ولایت، بزرگداشت یک مناسبت اصیل و قطعی و از حقایق مسلم تاریخی است. اهمیت غدیر از آن جهت است که گواهی بر کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی است.

ولایت؛ مفهوم بازدارنده در برابر سلطه خارجی

رهبر انصارالله یمن اظهار داشت: از مهمترین ابعاد مناسبت غدیر، ثبت و یادآوری ابلاغ تاریخی‌ای است که پیامبر اکرم(ص) در اطاعت از فرمان خداوند آن را به مردم رساند. این ابلاغ بزرگ، نشانه عظمت و اهمیت فوق‌العاده آن است و شایسته است که به آن توجه شود.

وی افزود: مفهوم ولایت، امت را از وابستگی به یهود و مسیحیان به ‌عنوان مراکز فرماندهی، هدایت و سلطه در همه عرصه‌ها بازمی‌دارد و همراهی و حمایت از آنان را خطری بزرگ برای امت دانست.

الحوثی تصریح کرد: وابستگی به دشمنان خدا انحرافی بسیار خطرناک است و مفهوم ولایت، عزت، استحکام و حفاظت امت اسلامی را در برابر این خطر تضمین می‌کند. روز ولایت مناسبتی بسیار مهم است که با شرایط امروز امت اسلامی و چالش‌های پیش‌رو ارتباط مستقیم دارد.

غدیر؛ مسیر آینده امت اسلامی

وی ادامه داد: برخی کشورها به مناسبت‌هایی بی‌اهمیت می‌پردازند که حتی دارای محتوای انحرافی است و روحیه وابستگی را تقویت می‌کند. در حالی که موضوع ولایت حساس‌ترین موضوع نزد هر امت است و مسیر آینده امت اسلامی را ترسیم می‌کند.

الحوثی خاطرنشان کرد: اسلام دینی است که آثار و ثمرات خود را در شخصیت انسان‌ها و واقعیت زندگی آنان نشان می‌دهد و ابلاغ تاریخی غدیر نیز بر جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع) در میان امت تأکید دارد.

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