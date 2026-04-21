عطرافشانی حرم مطهر رضوی با ۲ تُن گلاب ناب کاشان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد جهاندار، مدیر کانون‌های خدمت رضوی منطقه کاشان در نشستی با خبرنگاران با تبریک دهه کرامت اظهار داشت: امسال دهه کرامت با شعار «ایران امام رضا، متحد، مقتدر و پیروز» آغاز و ۵۰ عنوان برنامه برای اجرا در این شهرستان تدارک‌دیده‌شده است.

وی اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، عطرافشانی و غبارروبی مضجع منور حضرت فاطمه معصومه (س) و مرقد مطهر علی ابن موسی‌الرضا (ع) با ۲ تن گلاب ناب کاشان را از مهم‌ترین برنامه‌های دهه کرامت توسط خادم‌یاران رضوی کاشان اعلام کرد.

جهاندار تصریح کرد: همچنین ۵۰۰ کیلو عرق بیدمشک خریداری شده و به همراه دو تن گلاب اهدایی مردم خیر کاشان به مشهد مقدس ارسال می‌شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی منطقه کاشان اجرای برنامه بیرق رضوی در میدان امام خامنه‌ای (ره)، برگزاری برنامه شادپیمایی دختران رضوی، تکریم از خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان، اجرای برنامه یاد یاران، حضور خادم‌یاران رضوی در مراکز درمانی کاشان و برپایی میز خدمت رضوی در اماکن مختلف را از دیگر برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده دهه کرامت در کاشان عنوان کرد.

وی گفت: همچنین برنامه‌های متعدد ورزشی با همکاری اداره ورزش و جوانان کاشان، توزیع دو هزار پرس غذای گرم بین مددجویان و نیازمندان جامعه، برنامه معصومه‌ها در میدان جهاد، دیدار با اعضای شورای شهر، اجرای فصل ششم رادیو روز قرار، عزت و امنیت وطن، غبارروبی مزار شهدای جنگ رمضان، شادپیمایی خانوادگی به‌طرف چایخانه امام رضا (ع) همراه با نورافشانی و کاروان خودرویی و برنامه نوای ملکوت در این ایام اجرایی خواهد شد.

جهاندار بیان داشت: پخش نوای ملکوتی صلوات خاصه امام رضا در ادارات و میادین شهرستان، برنامه سرور رضوی در محلات، ویژه‌برنامه سروش رضوی، برنامه سیمای رضوی در سطح شهرستان، ویژه‌برنامه ورزش سلامت و کرامت، برنامه نذر خون و اهدای خون خادم‌یاران رضوی و کانون‌های محله‌ای، ویژه‌برنامه ضامن آهو و حضور خادم‌یاران در ندامتگاه‌ها، ویژه‌برنامه نذر شفا با حضور اردوهای جهادی بخش سلامت در مناطق محروم و تجمعات شهری نیز با حضور مردم و خادم‌یاران به اجرا در می‌آید.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی منطقه کاشان ادامه داد: خادم‌یاران این شهرستان در دهه کرامت در برنامه‌های معین‌الضعفا و اردوهای جهادی، گره‌گشایی به‌رسم اهل‌بیت (ع)، امام مهربانی برگزاری جشن در مراکز بهزیستی و سالمندان و ایتام، آزادی مادران زندانی، میثاق یاران و تجلیل از شهدای ورزشکار، برنامه رسم پهلوانی، غبارروبی آستان مقدس علی ابن باقر (ع) مشهد اردهال، برنامه یک استکان بهشت در چایخانه‌ها، سفره‌های کرامت، تجلیل از خادمان ملت، محله کرامت، زائران بهشت و برنامه پلاک هشت نیز مشارکت فعال دارند.

وی در پایان همچنین از ارائه پنج هزار و ۵۲۹ خدمت عمومی و ۹۴۴ خدمت تخصصی در کاشان طی سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در سال گذشته ۱۸۲ یاور رضوی جذب و ۱۸۱ یاور رضوی به خادم‌یار ارتقا و ذیل کانون‌های عمومی و تخصصی خدمت‌رسانی می‌کنند.

جهاندار خاطرنشان کرد: شبکه خادم‌یاری کاشان متشکل از ۶۶۹ خادم، شامل ۴۶۲ نفر آقا، ۲۰۷ نفر خانم و ۴۰۸ یاور رضوی است.

............

پایان پیام