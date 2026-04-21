به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی که از سوی «مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل» منتشر شده نشان میدهد اسرائیل با بحران جدی و رو به تشدید در جایگاه خود در ایالات متحده آمریکا روبهرو است؛ بحرانی که در آن حمایت از این رژیم در میان بخشهای کلیدی جامعه آمریکا از جمله در هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بهطور بیسابقهای کاهش یافته و بهویژه در میان نسل جوان آمریکا به پایینترین سطح رسیده است.
براساس گزارش شبکه خبری «قدس»، این گزارش هشدار میدهد ادامه این روند میتواند در آینده نزدیک به از دست رفتن یکی از مهمترین پایههای حمایتی اسرائیل در نظام سیاسی آمریکا منجر شود؛ حمایتی که بهویژه در میان جمهوریخواهان و مسیحیان انجیلی در آمریکا در دهه گذشته، ستون اصلی سیاست خارجی اسرائیل محسوب میشد. به گفته این تحلیل، این روند در حال تضعیف بنیادی رابطهای است که سالها بر حمایت فراتر از شکافهای حزبی در آمریکا تکیه داشت.
بر اساس دادههای ارائهشده در این گزارش، تصویر اسرائیل در افکار عمومی آمریکا دیگر با یک کاهش مقطعی روبهرو نیست، بلکه وارد یک تغییر عمیق و ساختاری شده است. نسبت دیدگاههای منفی نسبت به اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به ۶۰ درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر ۵۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۲ درصد بوده است.
این تغییر بهویژه در میان نسل جوان آمریکا (۱۸ تا ۲۹ سال) برجستهتر است؛ جایی که ۷۵ درصد دیدگاه منفی نسبت به اسرائیل دارند. این روند حتی به پایگاههای سنتی جمهوریخواهان جوان نیز رسیده و برای نخستینبار اکثریت منفی ۶۴ درصدی در این گروه ثبت شده است.
این فرسایش در میان مسیحیان انجیلی زیر ۵۰ سال نیز دیده میشود؛ جایی که دیدگاه منفی (۵۰ درصد) از دیدگاه مثبت (۴۷ درصد) پیشی گرفته است. این موضوع نشان میدهد استراتژی تکیه اسرائیل بر جناح راست آمریکا بهعنوان حامی پایدار به گفته گزارش به نقطه اشباع رسیده و در حال از دست دادن کارایی خود است.
سقوط تصویر اسرائیل در افکار عمومی آمریکا
دادههای این گزارش نشان میدهد کاهش محبوبیت اسرائیل به سطحی رسیده که در برخی افکار عمومی آمریکا، این کشور در کنار رقبای سنتی آمریکا مانند روسیه و چین ارزیابی میشود. حتی در برخی موارد، نگاه منفی به اسرائیل از کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز فراتر رفته است.
طبق این تحلیل، در میان بخشهای گستردهای از جامعه آمریکا این تصور شکل گرفته که اسرائیل، ایالات متحده آمریکا را به سمت جنگهایی سوق داده که در راستای منافع آمریکا نیست و موجب تنش در جامعه داخلی این کشور شده است. همچنین اشاره شده که تصاویر مربوط به تلفات گسترده غیرنظامیان فلسطینی در غزه و لبنان و برخی اظهارات مقامهای اسرائیلی که بیتوجهی نسبت به این رنجها را نشان دادهاند، در تشدید این نگاه نقش داشته است. در کنار آن، خشونت شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری نیز توان دفاع از سیاستهای اسرائیل در محافل آمریکایی را تضعیف کرده است.
تغییر در نگاه یهودیان آمریکا
گزارش همچنین بخشی ویژه به تغییرات در میان یهودیان آمریکا اختصاص داده است؛ گروهی که همواره یکی از پایههای اصلی حمایت از اسرائیل محسوب میشدند. بر اساس دادهها، حمایت در میان نسل جوان این جامعه از اسرائیل، نیز کاهش یافته و نوعی نارضایتی از سیاستهای این رژیم در میان جوانان یهودی آمریکا، شکل گرفته است.
طبق نظرسنجیها، ۶۰ درصد یهودیان آمریکا با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مخالف هستند و ۶۳ درصد آنها مسیر دیپلماتیک را ترجیح میدهند. همچنین سهم کسانی که همدلی بیشتری با فلسطینیها دارند به ۳۰ درصد رسیده و شکاف عمیقی درباره کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل ایجاد شده است.
تغییر در کنگره و فضای سیاسی آمریکا
در سطح کنگره آمریکا، گزارش از انتقال انتقادها از اسرائیل از سطح رسانهای به سطح قانونگذاری خبر میدهد. در این چارچوب، ۴۰ سناتور دموکرات به محدودسازی فروش برخی تجهیزات نظامی حساس آمریکایی به اسرائیل، رأی دادهاند و حتی برخی سناتورهای حامی سنتی اسرائیل نیز به آن پیوستهاند؛ موضوعی که به گفته پژوهشگران نشاندهنده افزایش مشروعیت ایده شرطیسازی کمکها است.
در سوی دیگر، جریان جدیدی در جناح راست آمریکا با گرایش انزواطلبانه شکل گرفته است. چهرههایی مانند «تاکر کارلسون» این دیدگاه را مطرح میکنند که اسرائیل باری استراتژیک برای آمریکا محسوب میشود و این کشور را به سمت جنگهای غیرضروری میکشاند. گزارش تأکید میکند حتی تلاشهای دونالد ترامپ برای مهار این دیدگاهها نیز موفق نبوده و این گفتمان در حال مشروعیت یافتن در میان نخبگان جمهوریخواه است.
همچنین برخی چهرههای برجسته دموکرات مانند «الکساندریا اوکاسیو-کورتز» اعلام کردهاند با هرگونه تأمین مالی امنیتی آینده برای اسرائیل مخالفت خواهند کرد. آنها حتی خواستار آن شدهاند که اسرائیل هزینه خریدهای دفاعی خود را شخصاً تأمین کند؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر عمیق در ماهیت حمایت مالی و نظامی آمریکا از این کشور است.
