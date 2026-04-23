به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، امروز جمعه از تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل خبر داد؛ اقدامی که همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات مستقیم میان دو طرف در کاخ سفید و از طریق سفیران لبنان و اسرائیل در ایالات متحده، با حضور سفیران آمریکا در لبنان و اسرائیل انجام شد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، ترامپ گفت که نشست برگزارشده در دفتر بیضی کاخ سفید، بسیار خوب پیش رفت.

او افزود: پرونده صلح در لبنان در مقایسه با دیگر پرونده‌هایی که واشنگتن هم‌اکنون در حال پیگیری آن‌هاست، نسبتاً آسان‌تر است.

ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست بعدی با حضور جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، برگزار شود. آن‌ها در دوره تمدید آتش‌بس به واشنگتن خواهند آمد.

وی ادعا کرد که ایالات متحده آمریکا به‌طور مستقیم از لبنان حمایت خواهد کرد تا این کشور بتواند از خود در برابر حزب‌الله محافظت کند.

از سوی دیگر، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، لحظه‌ای تاریخی و بزرگ برای جهان است.

او افزود: نشست مستقیم رهبران اسرائیل و لبنان در دفتر بیضی برای نخستین بار و به‌واسطه تلاش‌های ترامپ محقق شده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز مدعی شد که این تمدید آتش‌بس، فرصتی برای تلاش در مسیر دستیابی به صلحی پایدار میان اسرائیل و لبنان فراهم می‌کند.

در همین زمینه، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفت که باید آتش‌بس در ایران و لبنان حفظ شود.

پیش‌تر وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ترامپ در بخشی از نشست میان سفیران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید حضور خواهد یافت.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع اعلام کرد که واشنگتن و تل‌آویو از بیروت خواسته‌اند تصمیم پیشین خود مبنی بر ممنوعیت مذاکره با اسرائیل را لغو کند.

لبنان و اسرائیل که از سال ۱۹۴۸ به‌طور رسمی در حالت جنگ به سر می‌برند، در تاریخ ۱۴ آوریل در واشنگتن دوری از مذاکرات را برگزار کردند که نخستین گفت‌وگوی مستقیم از سال ۱۹۹۳ به شمار می‌رفت. دو روز پس از آن مذاکرات، آمریکا از برقراری آتش‌بسی ۱۰ روزه بین اسرائیل و لبنان، خبر داد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸