واکنش به همکاری نظامی فنلاند با آمریکا؛ چقدر احمق بودیم، به یک بازنده پیوستیم!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک استاد دانشگاه در فنلاند با انتقاد از رویکرد سیاسی-نظامی کشورش، پیوستن به محور آمریکا را «اشتباهی راهبردی» توصیف کرد؛ موضعی که همزمان با گزارشهایی درباره تأخیر و یا تعلیق در ارسال تسلیحات آمریکایی به اروپا مطرح شده است.
«تووماس مالینن» (Tuomas Malinen)، استاد دانشگاه هلسینکی (هِلسینکی، پایتخت فنلاند)، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فنلاند در انتخاب شراکت با ایالات متحده دچار خطای جدی شده است. وی با لحنی تند نوشت: «ما واقعاً بسیار احمق بودیم که برای دومین بار پیاپی به یک بازنده پیوستیم؛ در سال ۱۹۴۱ شاید انتخابی نداشتیم، اما اکنون که ضرورتی وجود نداشت، این تصمیم نشاندهنده حماقت ماست.»
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید به کشورهای اروپایی اطلاع داده که به دلیل اولویتدهی به نیازهای نظامی خود در شرایط درگیری با ایران، احتمال مشکل در ارسال سلاح است
گفته میشود این تأخیرها کشورهای متعددی در اروپا، از جمله منطقه بالتیک و اسکاندیناوی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. فنلاند که در ۴ آوریل ۲۰۲۳ به پیمان ناتو پیوست، اکنون با پیامدهای وابستگی به ساختارهای نظامی غربی مواجه شده است؛ وابستگیای که بار دیگر ناکارآمدی و بیاعتمادی به تعهدات آمریکا را برای متحدانش آشکار میکند.
