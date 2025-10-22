به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنان دو روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع قهرمانان و مدال‌آوران ایران در مسابقات و رویدادهای جهانی و بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و جهان داشت.

تاکید رهبر معظم انقلاب به «خیالبافی» رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص «نابودی صنعت هسته‌ای ایران» و همچنین اشاره ایشان به اوضاع داخلی آمریکا در پی اعتراضات گسترده علیه ترامپ، مورد توجه ویژه این رسانه‌ و ناظران بین‌المللی قرار گرفت.

«جورجیو کافیرو»، استاد دانشگاه جورج تاون و مدیرعامل مؤسسه‌ی تحلیلی «گلف استیت» مستقر در واشنگتن، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ابنا به تشریح ابعاد سخنان رهبر انقلاب اسلامی ایران نسبت به وضعیت داخلی آمریکا و یاوه‌گویی‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور این کشور، در راستای خوش‌خدمتی به رژیم صهیونیستی و همچنین تبیین وضعیت روابط بین‌المللی ایران در دوره پایان انقضای برجام پرداخت:

ابنا: دو روز پیش رهبر انقلاب اسلامی ایران سخنان مهمی داشتند که بازتاب ویژه‌ای نیز در رسانه‌ها و در میان تحلیلگران به‌ویژه در آمریکا داشت. سخنان اخیر رهبر معظم ایران خطاب به «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره ادعاهای واهی او برای روحیه دادن به صهیونیست‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رهبر ایران آگاه است که ایالات متحده در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ دچار دوقطبی سیاسی شدیدی شده است. جهان متوجه اعتراض‌های اخیر با عنوان «بدون پادشاه» در سراسر آمریکا ــ که مخالفت شدید عناصر لیبرال و مترقی در ایالات متحده با ریاست‌جمهوری ترامپ در این دوره را بازتاب می‌دهد ــ شده است. رهبری ایران با درکی هوشمندانه از نگرانی‌های داخلی آمریکا، به ترامپ یادآوری می‌کند و می‌گوید که عاقلانه است کاخ سفید به‌جای تلاش برای تشدید تنش‌ها با ایران برای خدمت به منافع اسرائیل، انرژی خود را معطوف امور داخلی کند.

ابنا: قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ سازمان ملل که برنامه‌ی هسته‌ای ایران را محدود می‌کرد، روز شنبه ۱۸ اکتبر منقضی شد. طبق متن این قطعنامه، ایران اکنون می‌تواند مانند سایر اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) از یک برنامه‌ی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشد. با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، از این پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ایران می‌تواند به داشتن یک برنامه‌ی هسته‌ای عادی ادامه دهد؟

انتظار می‌رود که در نتیجه‌ی اقدامات سه کشور اروپایی علیه ایران، تهران امید خود را به این‌که مذاکره با غرب می‌تواند به نتایج سازنده‌ای منجر شود، از دست بدهد. در عین حال، این احتمال وجود دارد که بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اسرائیل را به‌طور فزاینده‌ای نسبت به آنچه «مشروعیت» تجاوز نظامی علیه ایران می‌داند، جری‌تر کند. در این چارچوب، هرگونه اقدام ایران برای پیشبرد برنامه‌ی هسته‌ای خود در برابر تجاوز نظامی اسرائیل آسیب‌پذیر خواهد بود.

تلاش‌های کشورهای اروپایی و ایالات متحده برای محروم کردن ایران از حقوق طبیعی خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای چه توجیهی دارد؟

قابل توجه است که مواضع کشورهای اروپایی در قبال ایران تا چه اندازه تندتر و همسو با نومحافظه‌کاران آمریکایی شده است. در ارزیابی این تغییر، نمی‌توان عامل اوکراین را نادیده گرفت.

هم‌سویی تهران با مسکو در قبال این درگیری در اروپای شرقی، همراه با وابستگی اروپا به ایالات متحده برای مقابله با روسیه در اوکراین، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی را ایجاد کرده است که به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا سیاست‌های خارجی لندن، پاریس، برلین، دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و به‌تبع آن، دولت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی همسو شده‌اند.

با توجه به مخالفت روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت و ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد، با اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، تعامل بین‌المللی با ایران را از این به بعد چگونه می‌بینید؟

به اعتقاد من، روسیه و چین تحریم‌های اخیر سازمان ملل علیه ایران را که اخیراً دوباره اعمال شده‌اند، نادیده خواهند گرفت و با توجه به اقدامات غرب که توافق هسته‌ای را کاملاً تخریب کرد و مشروعیت آن را از بین برد، مکانیسم «اسنپ‌بک» را دیگر مورد اعتنا قرار نخواهند داد.

در این چارچوب، ایران از نظر ژئوپلیتیکی بیشتر با مسکو و پکن همسو خواهد شد و روندی را که سال‌هاست در جریان است، تسریع خواهد کرد. با ادامه‌ی این روند، مهم خواهد بود که ببینیم چگونه نهادهای غیرغربی مانند گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای به‌طور فزاینده‌ای در دستور کار سیاست خارجی تهران قرار می‌گیرند.

از این به بعد، رابطه‌ی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه خواهد بود؟

منطقی است که احتمال دهیم ایران به دنبال همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد بود. این کشور با توجه به سابقه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جنگ ۱۲روزه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۵ خاورمیانه را لرزاند، به این نتیجه خواهد رسید که منافع ملی آن با مبهم کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود و عدم همکاری شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بهترین شکل تأمین می‌شود.

......................

پایان پیام