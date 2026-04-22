به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام حسین بنیادی در مراسم سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشاء، سهشنبه ۱ اردیبهشتماه در حرم بانوی کرامت با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، به تبیین ویژگیهای این بانوی بزرگوار پرداخت و اظهار داشت: حضرت فاطمه معصومه(س) الگوی زن فهیم و زمانشناس است. علم و دانش ایشان به حدی بود که در غیاب امام کاظم(ع) به سؤالات علمی و شرعی مردم پاسخ میگفتند و امام کاظم(ع) در پاسخ فرمودند «فَداها أَبُوها».
بنیادی با اشاره به هجرت حضرت فاطمه معصومه(س) از مدینه به سمت ایران، خاطرنشان کرد: این حرکت در شرایط سخت خفقان عباسیان انجام شد. حضرت با شجاعت، زمانشناسی و فهم درست از وظیفه، پیشگام هجرت به سمت امام رضا(ع) شدند. امروز وجود امامزادگان در سراسر ایران، ثمره همین حرکت ماندگار است.
سخنران حرم مطهر با استناد به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ»، تصریح کرد: عمل صالح عملی است که هم موردتأیید شرع باشد و هم باعقل سلیم هماهنگ باشد. کسی که خدا را معیار عمل خود قرار ندهد، حتی از وجدان خود نیز عبور میکند.
وی با اشاره به حضور حماسی مردم در میادین، افزود: بیش از پنجاه شب است که مردم ایران خیابانها را رها نکردهاند. این حضور، مصداق بارز عمل صالح است. ملتی با این فهمیدگی و ذکاوت در هیچ جای دنیا پیدا نمیشود. این مردمپرورش یافته مکتب حضرت زهرا(س)، حضرت معصومه(س) و حضرت زینب(س) هستند.
بنیادی با اشاره به ویژگیهای عمل صالح، خاطرنشان کرد: عمل صالح باید شایسته، بهموقع، متناسب با واقعه، همراه با آگاهی و معرفت، برای خدا و باهدف مشخص باشد. امروز دشمن بیشتر از آنکه بخواهد به مرزهای ما تجاوز کند، قصد حمله به ذهن و باورهای ما را دارد. باید مراقب جنگشناختی و شایعهپراکنی دشمن باشیم.
سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه معصومه(س)، تصریح کرد: حضرت معصومه(س) عالمه، محدثه، زاهد، اهل عبادت و متواضع بودند. زیارت ایشان بامعرفت، انسان را به مقام «عارفان به حق» میرساند.
..........................
پایان پیام
نظر شما