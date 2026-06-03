غدیر؛ روزی که تکلیف قدرت در اسلام روشن شد

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: غدیر خم در نگاه شیعه تنها یک واقعه تاریخی یا مراسم مذهبی نیست، بلکه نقطه عطفی در تبیین فلسفه حکومت اسلامی و آینده امت مسلمان به شمار میآید. پیامبر اکرم(ص) در واپسین ماههای عمر شریف خود، در حساسترین مقطع تاریخ اسلام، مسئله جانشینی و رهبری جامعه اسلامی را مطرح کرد تا مسیر امت پس از رحلت ایشان دچار ابهام نشود. حادثه غدیر نشان داد که اسلام نسبت به مسئله قدرت و اداره جامعه بیتفاوت نیست و برای استمرار هدایت الهی، سازوکاری روشن و مبتنی بر شایستگی ارائه کرده است. در این رویداد بزرگ، امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان الگوی کامل رهبری دینی و سیاسی معرفی شد تا جامعه اسلامی از خطر تفرقه، انحراف و سلطهطلبی مصون بماند؛ اما این معرفی، تنها اعلام یک جانشین نبود، بلکه ترسیم نقشه راه آینده امت اسلامی و تضمین تداوم رسالت پیامبر(ص) به شمار میرفت.
یکی از مهمترین پیامهای غدیر، نفی قدرت استیلایی و حکومت مبتنی بر زور و تحمیل است. در اندیشه اسلامی، حکومت زمانی مشروعیت دارد که در خدمت اجرای عدالت، هدایت مردم و تحقق ارزشهای الهی باشد. قدرت در اسلام هدف نیست، بلکه وسیلهای برای تحقق فضایل انسانی و برقراری نظم اجتماعی محسوب میشود. به همین دلیل پیامبر اکرم(ص) در تعیین جانشین خود صرفاً به انتصاب ظاهری اکتفا نکرد، بلکه تلاش کرد جامعه اسلامی را نسبت به شایستگیها و ویژگیهای ممتاز علی(ع) آگاه سازد تا پذیرش رهبری او از روی شناخت و باور شکل گیرد. این رویکرد نشان میدهد که حکومت اسلامی با الگوی سلطه و اجبار تفاوت بنیادین دارد و بر اقناع، آگاهی و همراهی مردم استوار است.
حادثه غدیر همچنین بیانگر پیوند میان مشروعیت الهی و مشارکت مردمی است. هرچند حاکمیت در نگرش اسلامی از جانب خداوند سرچشمه میگیرد، اما تحقق عملی آن بدون حضور و همراهی مردم امکانپذیر نیست. سیره پیامبر(ص) در تشکیل حکومت مدینه نیز مؤید همین حقیقت است. آن حضرت پس از هجرت به مدینه، با استقبال و حمایت مردم توانست نخستین حکومت اسلامی را بنیانگذاری کند. این تجربه تاریخی نشان داد که حتی حکومت مبتنی بر وحی نیز برای دستیابی به کارآمدی، نیازمند پذیرش اجتماعی و همکاری عمومی است. از همین رو، غدیر را میتوان حلقه تکمیلکننده همان تجربه موفق دانست که در آن، تداوم رهبری جامعه اسلامی با محوریت فردی شایسته و مورد تأیید الهی دنبال شد.
در نگاه اسلامی، جامعه انسانی بدون قانون و مدیریت منسجم نمیتواند به اهداف متعالی خود دست یابد. انسانها با وجود تفاوتها و سلایق گوناگون، برای دستیابی به امنیت، عدالت و رفاه نیازمند تشکیل جامعه و دولت هستند. اما دولت مطلوب، دولتی نیست که بر پایه زور و سلطه شکل گیرد؛ بلکه حکومتی است که میان حاکم و مردم رابطهای متقابل و مسئولانه برقرار کند. غدیر در حقیقت پاسخی به همین نیاز اساسی بشر بود؛ پاسخی که میخواست از تبدیل قدرت به ابزار استبداد جلوگیری کند و آن را در مسیر خدمت به جامعه قرار دهد. معرفی علی(ع) در غدیر، معرفی شخصیتی بود که علم، عدالت، تقوا و مسئولیتپذیری را در عالیترین سطح دارا بود.
از منظر سیاسی، غدیر را میتوان نقطه مقابل اندیشههای استبدادی دانست. در نظامهای استبدادی، حاکم خود را مالک مردم میپندارد و قدرت را حق انحصاری خویش میداند؛ اما در اندیشه اسلامی، حاکم خدمتگزار جامعه و امانتدار حقوق مردم است. پیامبر اکرم(ص) با معرفی علی(ع) به عنوان رهبر آینده امت، معیارهای رهبری را از نسب، ثروت و قدرت ظاهری به سمت فضیلت، عدالت و شایستگی سوق داد. این اقدام، بنیانهای نظری هرگونه حکومت خودکامه را به چالش کشید و نشان داد که معیار اصلی در حکومت اسلامی، صلاحیت اخلاقی و علمی است، نه صرف دستیابی به قدرت.
غدیر همچنین اهمیت آیندهنگری در مدیریت جوامع را آشکار میسازد. هیچ جامعهای بدون برنامهریزی برای آینده نمیتواند از بحرانها و اختلافات در امان بماند. پیامبر اکرم(ص) به عنوان بنیانگذار تمدن اسلامی، نمیتوانست نسبت به سرنوشت امت پس از خود بیتفاوت باشد. اعلام ولایت علی(ع) در غدیر، جلوهای از همین دوراندیشی بود. آن حضرت به خوبی میدانست که جامعه بدون رهبر الهی، در معرض اختلافات داخلی، نفوذ فرصتطلبان و انحراف از مسیر اصلی قرار خواهد گرفت. از این رو، غدیر را باید اقدامی مسئولانه برای حفظ وحدت، ثبات و سلامت جامعه اسلامی دانست.
نقش مردم در اندیشه غدیر، نقشی فعال و آگاهانه است. برخلاف برخی برداشتهای سطحی که حکومت دینی را صرفاً مبتنی بر فرمان از بالا میدانند، آموزههای غدیر بر مشارکت عمومی تأکید دارند. مردم باید با شناخت، بصیرت و انتخاب آگاهانه از رهبران الهی حمایت کنند. چنین حمایتی نه از سر اجبار، بلکه از سر ایمان و باور شکل میگیرد. هنگامی که جامعه نسبت به ارزشهای دینی و معیارهای رهبری آگاهی داشته باشد، امکان سوءاستفاده از قدرت کاهش مییابد و زمینه تحقق عدالت اجتماعی فراهم میشود. بنابراین غدیر تنها مسئولیت حاکمان را بیان نمیکند، بلکه مردم را نیز نسبت به نقش تاریخی و اجتماعی خود آگاه میسازد.
سیره امیرالمؤمنین علی(ع) بهترین تفسیر عملی پیام غدیر است. دوران حکومت آن حضرت نشان داد که قدرت در اسلام با اخلاق و عدالت پیوندی ناگسستنی دارد. امام علی(ع) هرگز برای حفظ حکومت از ابزارهای نامشروع استفاده نکرد و حاضر نشد اصول دینی را فدای مصلحتهای زودگذر سیاسی کند. همین ویژگی سبب شد حکومت او به نماد عدالتخواهی و حقمداری در تاریخ تبدیل شود. در نگاه علوی، حکومت ارزشی مستقل ندارد، بلکه تا زمانی ارزشمند است که وسیلهای برای اقامه حق و رفع ظلم باشد. این نگرش، امتداد همان اندیشهای است که در غدیر توسط پیامبر اکرم(ص) بنیان نهاده شد.
امروز نیز پیام غدیر همچنان زنده و راهگشاست. جهان معاصر با وجود پیشرفتهای فراوان، همچنان با بحران قدرت، استبداد، تبعیض و بیعدالتی مواجه است. بازخوانی اندیشه غدیر میتواند الگویی برای مدیریت اخلاقی و انسانی جوامع ارائه دهد. غدیر به ما میآموزد که مشروعیت سیاسی بدون عدالت و اخلاق پایدار نخواهد بود و هیچ حکومتی بدون اعتماد و مشارکت مردم نمیتواند موفق شود. این آموزهها نهتنها برای جوامع اسلامی، بلکه برای همه ملتهایی که به دنبال حکمرانی عادلانه هستند، الهامبخش و قابل توجه است.
در نهایت، غدیر را باید تجلی کامل پیوند دین، اخلاق و سیاست دانست. این واقعه تاریخی نشان داد که اسلام برای اداره جامعه، الگویی مبتنی بر شایستگی، عدالت، مسئولیتپذیری و مشارکت مردم ارائه میدهد. غدیر صرفاً یادآور یک انتصاب تاریخی نیست، بلکه منشوری ماندگار برای نفی استبداد، پاسداشت کرامت انسانی و تحقق حاکمیت ارزشهای الهی است. هرچه جوامع اسلامی بیشتر به ابعاد معرفتی و اجتماعی غدیر توجه کنند، ظرفیت بیشتری برای تحقق وحدت، پیشرفت و عدالت خواهند داشت و میتوانند از این میراث عظیم برای ساختن آیندهای روشن بهره ببرند (۱).
۱. رک: عطارزاده، مجتبی، غدیر خم: ابتکار نبوی در نفی قدرت استیلایی، پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۵۱ سال دوم،شماره اول، ۱۳۹۰، ص ۱۳۳.
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