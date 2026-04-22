پیوند دعا و حماسه در تاریخ ادبیات ایرانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاکیدات رهبر شهید بر توجه به دعای توسل و دعای چهارده صحیفه سجادیه برای پیروزی جبهه مقاومت در مقابل مستکبران، همچنین بیانات مختلف علمای مختلف در خواندن دعاهای مختلف یا نماز استغاثه به حضرات معصومین(ع) در طول جنگ رمضان بار دیگر لزوم توجه به «دعا و ارتباط با خداوند» در کنار انجام اقدامات مناسب دیگر برای خلق حماسه را روشن کرد.

بررسی تاریخ ادبیات ایرانی به ویژه اشعار حکیم نامدار ایرانی، فردوسی طوسی در شاهنامه فردوسی همچنین بررسی اشعار دیگر شاعران نشانه ارتباط میان «دعا و حماسه» را روشن تر می کند، به ویژه اینکه موضوع توجه به هویت ایرانی و اسلامی و «مام میهن» به عنوان یک عامل موثر در خلق این حماسه ایرانی و اسلامی بسیار روشن و آشکار است. برخی از محققان تعداد اشعار مرتبط با مناجات در دیوان شاهنامه را حدود ۶۰۰ بیت دانسته اند که امکان بررسی همه آنان در این نوشته نیست.

در اشعار فردوسی می توان نمونه هایی از «دعا» به معنای خیرخواهی از خداوند همچنین «نفرین» برای نابودی دشمنان را یافت که به عنوان یک شیوه در سبک مبارزاتی سرداران ایرانی دیده می شود، علاوه بر مناجاتهایی که تقریبا در ابتدای همه داستانهای این کتاب حماسی بیان شده است، در بخش های دیگر این کتاب، نمونه هایی از اینگونه دعاها و نفرین ها دیده می شود، به عنوان نمونه در داستان فرانک، وی پس از آگاهی از پیروزی فریدون، خدا را به خاطر دوستی فرزندش شکر می کند و همزمان ضحاک را نفرین می کند:

«نیایش کنان سر و تن را بشست/ به پیش جهان داور آمد نخست

نهاد آن سرش پست بر خاک بر/ همی خواند نفرین بر ضحاک بر»

از نمونه های دیگر دعا برای طلب غلبه بر دشمنان می توان به داستان اولین نبرد رستم با اسفندیار اشاره کرد که در آن، رستم از شب تا زمان برآمدن آفتاب، به مناجات با خداوند می پردازد تا او را بر دشمنان ش پیروز کند:

«همی گفت کای داور کردگار/ بگردان تو از ما بد روزگار

بر این گونه تا خور برآمد ز کوه/ نیامد زبانش ز گفتن ستوه»

در دیوان های اشعار شاعرانی که به موضوع نبردهای علوی پرداخته می شد نیز نمونه های فراوانی از این مناجات ها را می توان یافت، در یک بررسی می توان در دیوان «حمله حیدری» که توسط «باذل مشهدی» در موضوع دلاوری های امام علی (ع) سروده شده است همچنین دیوان «حمله حیدری» از سروده های «راجی کرمانی» همچنین «علی نامه» های مختلف سروده شده در طول تاریخ می توان اشعار مختلفی در این باره می توان یافت به عنوان نمونه در دیوان «ابن حسام خوسفی» در مناجات پهلوان با خداوند آمده است:

«سپهبد سوی آسمان کرد سر/ بنالید با داور دادگر

تو دانایی و هوش دادی بگرد/ توانایی و توش دادی به مرد

به فریاد فریادخواهان برس/که فریاد بیچاره نشنود کس»

براین اساس باید گفت که ارتباط میان «دعا و حماسه» در تمامی طول تاریخ در اندیشه ایرانی و شیعی وجود داشته است و این فرهنگ در طول نبرد رمضان بیشتر از هر دوران خود را نمایان ساخته است. بدون شک تا پیروزی نهایی جبهه مقاومت بر استکبار جهانی، علاوه بر خلق حماسه های جدید، نیاز به دعاهای مستمر و همگانی است و هیچ لحظه ای نباید میان این دو محور اساسی در مبازرات جهادی، فاصله ای به وجود آید.

سید علی‌اصغر حسینی/ابنا

