در نشست خبری خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد، پدر دو تن از دختران شهید با چشمانی اشکبار از آخرین لحظات زندگی فرزندانش گفت: «دختران ما لباس‌های عید را انتخاب کرده بودند، اما فرصت پوشیدن نداشتند.» این جمله تلخ و تألم‌برانگیز، یادآور مظلومیت دانش‌آموزانی است که در جنایت هولناک دشمن به شهادت رسیدند.