صحبتهای پدر شهدای میناب در حرم بانوی کرامت؛ دختران ما لباسهای عید را انتخاب کردند ولی فرصت پوشیدن نداشتند
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳
کد مطلب: 1805194
در نشست خبری خانوادههای معظم شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، پدر دو تن از دختران شهید با چشمانی اشکبار از آخرین لحظات زندگی فرزندانش گفت: «دختران ما لباسهای عید را انتخاب کرده بودند، اما فرصت پوشیدن نداشتند.» این جمله تلخ و تألمبرانگیز، یادآور مظلومیت دانشآموزانی است که در جنایت هولناک دشمن به شهادت رسیدند.
نظر شما