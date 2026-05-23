تداوم حضور مهاجران افغانستانی در تجمعات شبانه مشهد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از مهاجران افغانستانی مقیم مشهد، جمعهشب(1 خرداد) بار دیگر با حضور در خیابان، از جمهوری اسلامی و مردم شجاع و فهیم ایران اعلام حمایت کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، با بیان اینکه امروز پرچمدار جبهه حق، ایران اسلامی است، اظهار داشتند که یکی از فرازهای درسآموز و بزنگاههای عبرتآمیز تاریخ و آنچه که از تحقیق در حوادث تاریخی بر میآید، این است که شیطان بسیار مکر و فریب پیچیدهای دارد ولی در برابر نقشه خدا و اهل ایمان همیشه عقیم مانده است.
حجتالاسلام والمسلمین احیا عالمی، عالم شیعه افغانستانی در این همایش مردمی بیان داشت که امام خمینی(ره) حدود 58 سال قبل وقتی قیام را شروع کرد، در اولین سخنانش، امریکا را شیطان بزرگ دانست و گفت: برای اینکه به ملتهای دنیا اعلام کند امریکا به دنبال نفت و از بین بردن استقلال شما است، ملتها را در برابر هم قرار میدهد.
آقای عالمی گفت: «یکی از توطئههای دشمن این است که بین اهل حق نفوذ کند و ضربه بزند. امام خمینی(ره) با آگاهی از ذات پلید شیطان بزرگ امریکا و صهیونیسم جهانی، این شعار را به ملت ایران آموخت تا متوجه باشند که امریکا نه تنها بعد از به وجود آمدن جمهوری اسلامی، دشمن بشریت است، بلکه قبل از آمدن جمهوری اسلامی، خون میلیونها انسان را در روی زمین به خصوص ویتنام، افریقا و آسیا به زمین ریخت و از هیچ جنایتی هم ابایی ندارد.»
این عالم دینی اهل افغانستان در سخنرانی خود به تجمعکنندگان مهاجر افزود که امروز قدرت ایران به عنوان قدرت اول جهان تثبیت شده است، ولی مبادا به خاطر غفلت، خدای نکرده این قدرت جهانی در معرض خطر و آسیب قرار گیرد.
او به صراحت اعلام کرد که نظم نوین جهانی در مسیر مکتب ظهور و حکومت امام زمان(ع) از جنگ رمضان بدینسو کلید خورده و تا ظهور ولیعصر(عج) ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام احیا عالمی گفت: «امروز که دشمنان از مسیر مصر، قطر، چین و پاکستان هر روز برای صلح و آتشبس دایمی واسطه میفرستند، بفهمیم که دشمن شکست خورده است و اگر میتوانست به نظام ضربه بزند، ابایی نداشت و لحظهای درنگ نمیکرد. امروز شکست را پذیرفته و ما هم این باور را داشته باشیم که دشمن در برابر ایمان و اراده ما کم خواهد آورد و نظم نوین جهانی درحال رقم خوردن است.»
شایان ذکر است، مهاجران افغانستانی مقیم ایران در شهرهای مختلف از ابتدای جنگ تحمیلی، حضور خیابانی پررنگی داشتند که مورد استقبال مردم و مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
نظر شما