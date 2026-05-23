به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی امروز (شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵) در دیدار با جمعی از فضلای بحرین، ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع)، به تحلیل اوضاع شیعیان بحرین و هشدار به حکام آل خلیفه پرداخت.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: شهادت امام باقر(ع) را به پیشگاه امام زمان (عج) و شما علمای اعلام بحرین و همه شیعیان، خصوصاً شیعیان بحرین تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم به دعای امام باقر و امام زمان(عج) هر چه زودتر فرج بزرگی برای شیعیان دنیا، بخصوص شیعیان بحرین حاصل شود.

ویژگی ممتاز شیعیان بحرین در استقامت بر هویت شیعی

وی با اشاره به ویژگی خاص شیعیان بحرین اظهار داشت: روشن است که در میان کشورهای خلیج فارس، مردم و علمای بحرین نسبت به استقامت بر هویت شیعه و استمرار خط اصلی شیعه که همان خط ابا عبدالله الحسین(ع) است یک ویژگی و امتیاز خاص دارند. شیعه یعنی کسی که در خط ابا عبدالله الحسین(ع) است، کسی که برای حفظ مکتب اهل‌بیت(ع) حاضر است جان خودش را بدهد، در هر شرایطی که باشد، چه ایران یا غیر ایران. این درسی است که امام حسین(ع) به ما آموخته و ما از حادثه کربلا یاد گرفته‌ایم، انقلاب ما ریشه در عاشورا، کربلا و ابا عبدالله الحسین(ع) دارد.

نزدیکی و وحدت خاص میان مردم ایران و بحرین

آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: باید خدا را شکر کنیم که شیعیان و علمای بحرین در طول تاریخ در مقام دفاع از اسلام پیشتاز هستند. در بین مردم ایران نیز بحرین یک خصوصیت دارد که مردم ما بحرین را جزئی از خودشان می‌دانند همانطور که خود را جزئی از آنها می‌دانند و ما یک قرابت و نزدیکی و وحدت خاص بین خود احساس می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در رهبری مردم بحرین گفت: الان بحمدالله آیت الله شیخ عیسی قاسم حضور دارند و در طول سال‌های زیاد با خطابه‌ها و هدایت‌هایشان مردم را همراهی و رهبری کرده‌اند. علمای بزرگی نیز بوده‌اند که اکنون از دنیا رفته‌اند، شکر خدا علمای حاضر هم بسیار مؤثر هستند و این حقانیت شیعه را می‌رساند.

جنایت آل خلیفه؛ یادآور جنایات بنی‌امیه و بنی‌عباس

وی با ابراز تأسف از دستگیری علمای شیعه بحرین تصریح کرد: من با شنیدن خبر این جنایت بزرگ آل خلیفه که علمای بزرگ بحرین را این چنین با اتهام‌های بی‌اساس به حبس افکند، بلا فاصله یاد حکّام بنی‌امیه و بنی‌العباس افتادم، آنها هم این کارها را می‌کردند، شبانه می‌ریختند اصحاب ائمه را با خود می‌بردند و شکنجه می‌کردند.

زندانی شدن هر عالم شیعه، بیداری یک نسل

آیت‌الله فاضل لنکرانی با تسلی ندادن به علمای زندانی بحرین خاطرنشان کرد: وقتی یک عالم شیعی را زندانی می‌کنند، نسل جوان بحرین می‌پرسد چرا؟ مگر این عالم چه جرمی مرتکب شده؟ جز اینکه فریاد اهل‌بیت(ع) را سر داده و به مردم خدمت می‌کند؟ لذا با زندانی شدن هر عالم، یک نسل بیدار می‌شود. تمام این مصائب موجب بیداری نسل موجود و نسل‌های آینده بحرین است.

تبدیل حوادث تلخ به فرصت؛ تأکید رهبر شهید

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: رهبری شهید ما مکرر می‌فرمود که بعضی از حوادث فرصتی برای رشد است. چنین حوادث تأسف‌باری که در بحرین به وجود آمده، باید تبدیل به فرصت شود. اگر تا به حال صد عالم انقلابی قوی و محکم داشتید، الآن باید تبدیل به ششصد عالم بشود.

حمایت حوزه علمیه و مردم ایران از شیعیان بحرین

وی افزود: من به مردم بحرین و شما علمای محترم عرض کنم، اگر این حادثه در شرایط عادی ایران واقع شده بود بدانید حوزه علمیه تعطیل می‌شد و تجمعات فراوان در اعلان انزجار و محکومیت اقدامات آل خلیفه برگزار می‌شد، اما چون در شرایط جنگی بسر می‌بریم تشکیل این اجتماعات میسور نیست. شیعیان بحرین مطمئن باشند که قلب حوزه علمیه و فکر و عنایت مراجع تقلید و دل مردم ایران با آنهاست، اینطور نیست که از شما غافل باشیم! ملت ایران مشکلات شما را مشکلات خود می‌داند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با استناد به آیه شریفه «وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم» خطاب به آل خلیفه گفت: مگر قرآن نخوانده‌اید؟ خداوند در سوره مائده می‌فرماید: کسی که ولایت یهود و نصارا قبول کند داخل در آنهاست و شما الآن عملاً آن را پذیرفته‌اید و مهم‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه را در بحرین قرار داده‌اید. تمام هزینه‌های پایگاه‌های آمریکایی از بیت المال مسلمین و اموال مردم بحرین است.

مبعوث شدن مردم بحرین؛ تحقق وعده رهبر شهید

آیت‌الله فاضل لنکرانی در ادامه با اشاره به حضور شجاعانه مردم بحرین در خیابان‌ها در شب شهادت امام جواد(ع) گفت: من هنگامی که آن جمعیت عظیم شبانه مردم شجاع بحرین را دیدم، گفتم این عنایت خاص خداست. به نظر من این تعبیر رهبر شهیدمان که «اگر حادثه‌ای پیش آید، خدا مردم را مبعوث خواهد فرمود» فقط راجع به مردم ایران نیست، ما این مبعوثیت را در مردم بحرین هم مشاهده می‌کنیم.

نقد برداشت غلط از تقیه؛ زمان زمان تقیه نیست

وی با اشاره به برداشت غلط از برخی روایات تقیه تأکید کرد: امروز این حرف که عده‌ای بگویند «زمان، زمان تقیه است و سکوت واجب است»، کاملاً غلط است. روایات تقیه مخالف با قرآن است، مخالف با آیات امر به معروف و نهی از منکر. چطور می‌شود یک فقیه مقابل غیبت شخصی از شخص دیگر ملتزم به برخورد باشد اما در برابر ظالمی مثل آمریکا و اسرائیل که با کشتار کودکان نسل‌کشی می‌کند، بگوید «الزمان زمان التقیة»؟ این غلط و سفاهت در فکر و فقه است.

اضمحلال قریب‌الوقوع آل خلیفه

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به سرنوشت دولت طاغوت ایران خطاب به آل خلیفه گفت: شک نداشته باشید همان طوری که دولت طاغوت ایران مضمحل شد، شما هم بزودی مضمحل خواهید شد. اگر آل خلیفه عقل به خرج دهد و به سمت ایران آید و دست از آزار شیعیان بردارد، جایگاهش حفظ می‌شود، اما اگر بخواهد مسیر آمریکا و اسرائیل را دنبال کند، یقین بداند به اذن و اراده و مشیت خدا بزودی مضمحل می‌شود.

هشدار به بحرین و امارات: این بار خودتان از بین خواهید رفت

وی خطاب به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز گفت: در مورد بحرین و امارات و کشورهای منطقه که عامل آمریکا و اسرائیل شده‌اند به هیچ وجه کوتاه نیایند. بحرین و امارات بدانند که این بار فقط پایگاه‌ها ضربه نمی‌خورند بلکه خودشان هم از بین خواهند رفت.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان با نقد اقدام آل خلیفه در سلب تابعیت از علمای شیعه بحرین گفت: سلب تابعیت نشانه ضعف یک دولت است نه نشانه قوت! علمای یک کشور سرمایه علمی، دینی، فرهنگی آن کشور هستند، این حماقت است که شما اینطور با علما برخورد می‌کنید و ضررش را خواهید دید.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم خداوند فرجی برای همه شیعیان دنیا، خصوصاً شیعیان منطقه و بالاخص شیعیان بحرین فراهم آورد و شرّ آمریکا و اسرائیل را از این کشورها کوتاه کند.

...........

پایان پیام