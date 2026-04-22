به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) شامگاه چهارشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اجتماع شبانه مردم رشت که در میدان شهدای ذهاب این شهر برگزار شد، با اشاره به شعار محوری انقلاب اسلامی اظهار کرد: چهل و هفت سال است که شعار ما «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بوده و برای تحقق این استقلال، ملت ایران هزینههای فراوانی پرداخت کرده است.
وی افزود: در دنیای اسلام، تنها کشوری که توانسته به این سطح از استقلال دست یابد، جمهوری اسلامی ایران است. امام خمینی(ره) با تدبیر خود در سال ۱۳۵۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تأسیس کردند و در سال ۱۳۶۲ نیز دستور تشکیل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را برای مقابله با تهدیدها صادر فرمودند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر فلسفه وجودی سپاه پاسداران گفت: پاسداری از مفاهیم انقلاب، بهویژه مقابله با تهدیدها، در حقیقت جوهره مأموریت سپاه است و امام راحل(ره) فرمودند همه باید پاسدار اسلام باشند. تعبیر لطیف ایشان از سپاه این بود که «سپاه پاسداران کوثر انقلاب اسلامی است»، یعنی یکی از رویشهای بزرگ انقلاب.
آیتالله رمضانی ادامه داد: امروز ملت ایران به جایگاهی رسیده که پاسدار شعارهایی است که از شعور نشأت گرفتهاند؛ یعنی استقلال، آزادی، جمهوریت، حضور مردم و مردمسالاری دینی بر پایه ارزشهای الهی، انسانی و توحیدی.
وی با اشاره به نقش امامین انقلاب در بیداری فکری ملت ایران تصریح کرد: امام خمینی(ره) و امام شهید ما، جامعه را به لحاظ فکری زنده کردند و ما فهمیدیم در کجای عالم قرار داریم. آنان ما را در مسیر درست تاریخ، یعنی مقابله با نظام استکباری، قرار دادند.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه جهان به دو دسته سلطهگر و سلطهپذیر تقسیم شده است، افزود: امام راحل(ره) تأکید داشتند که این تقسیمبندی باید از بین برود؛ نه باید سلطهگر بود و نه سلطهپذیر. نباید بردگی، نژادپرستی و فقر تحمیلی بر بشریت را پذیرفت، بلکه باید برای نجات انسانها تلاش کرد.
ایران به قدرت اثرگذار در معادلات جهانی تبدیل شده است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی در متن تاریخ قرار گرفته و نه تنها در معادلات منطقهای بلکه در عرصه بینالمللی نیز تأثیرگذار است.
وی با اشاره به نقش مردم در تحولات جهانی گفت: یکی از درسهای بزرگ امامین انقلاب این است که اراده ملتها در تغییر نظامهای استکباری نقشآفرین است. این در حالی است که نظام سلطه همواره تلاش داشته ملتها را تهدید، تحقیر و تسلیم کند.
آیتالله رمضانی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف افزود: مردم ایران، از جمله در استان گیلان و شهر رشت، در شبهای متوالی حضور یافتهاند و با ایستادگی خود، نظام استکباری را به چالش کشیدهاند.
وی همچنین به نقش زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز حضور زنان در عرصههای مختلف حتی از مردان نیز پررنگتر است و آنان در پاسداری از ارزشهای انسانی و اسلامی نقش مهمی ایفا میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دهه کرامت اظهار داشت: این ایام، درس کرامت انسانی را به ما میآموزد؛ اینکه انسانها باید عزیز، توانمند و شکستناپذیر باشند. امامین انقلاب نیز این مسیر عزت و بزرگی را به ملت ایران آموختند.
اراده ملتها معادلات نظام سلطه را تغییر میدهد
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: ایران اسلامی امروز به الگویی برای سایر ملتها تبدیل شده است و حضور میلیونی مردم در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اروپا، پاکستان و دیگر مناطق، تحت تأثیر همین الگو و خون شهدای مقاومت شکل گرفته است.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: این اراده مردمی روز به روز مستحکمتر میشود و همین اراده است که پشتیبان نیروهای نظامی، انتظامی و مسئولان کشور بوده و ایران را به یکی از مقتدرترین نظامهای سیاسی جهان تبدیل کرده است.
وی با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفت: امروز باید خود را به فرامین رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، بسپاریم؛ رهبری که دارای صلاحیتهای علمی، اخلاقی و بینش عمیق سیاسی و فرهنگی است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به وعدههای الهی درباره آینده جهان افزود: آن رویداد بزرگ که بشریت در انتظار آن است، نجات مستضعفان عالم خواهد بود. امام خمینی(ره) نیز ولادت امام زمان(عج) را به همه مستضعفان جهان تبریک میگفتند، نه فقط شیعیان.
وی با اشاره به تاریخ استعمار و بردهداری تصریح کرد: دوران بردگی و استثمار ملتها به پایان رسیده و دیگر نباید اجازه داد ثروت ملتها غارت شود یا نژادپرستی حاکم باشد.
آیتالله رمضانی با تأکید بر کرامت انسانی گفت: آنچه امامین انقلاب به ما آموختند، دستیابی به کرامت ذاتی و اخلاقی برای همه انسانهاست.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مردم گیلان اشاره کرد و افزود: مردم این استان همواره در عرصههای مختلف پیشگام بودهاند؛ از مبارزات میرزای کوچکخان گرفته تا بزرگان عرفان مانند آیتالله بهجت.
پیشگامی مردم گیلان در عرصههای انقلاب، نشانه بلوغ اجتماعی است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) این حضور مردمی را نشانه بلوغ اجتماعی دانست و گفت: این بلوغ، پیروزی نهایی جبهه حق را رقم خواهد زد.
وی با اشاره به آموزههای پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیروان اسلام باید در برابر کفر و نفاق ایستادگی کنند و در عین حال نسبت به یکدیگر مهربان باشند؛ این انسجام و وحدت، عامل اقتدار امت اسلامی است.
آیتالله رمضانی با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی گفت: اگر کشورهای مسلمان متحد بودند، امروز شاهد اقتدار عظیم اقتصادی، علمی و فرهنگی در جهان اسلام بودیم و هیچ نظام سلطهگری جرأت نفوذ در این کشورها را نداشت.
وی افزود: متأسفانه برخی کشورها ثروت ملت خود را در اختیار دشمنان قرار دادهاند، اما این وضعیت پایدار نخواهد ماند و ملتها باید بیدار شوند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تأکید کرد: تحقق اراده ملتها، بخشی از سنتهای الهی برای ایجاد تحول بزرگ جهانی و گسترش عدالت، علم، معنویت و کرامت انسانی است و این وعده الهی تخلفناپذیر است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به آیات قرآن و بیانات امیرالمؤمنین(ع) بر استقامت، تقویت ایمان و توکل به خدا تأکید کرد و گفت: یقیناً نصرت از جانب خداوند است و پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق خواهد بود.
