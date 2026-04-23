خون شهدای مدرسه میناب، جریان استکبار را برای همیشه تاریخ رسوا کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله احمد مروی در گردهمایی خانوادههای معظم شهدای دانشآموز مدرسه طیبه میناب که در تالار قدس حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شد، با اشاره به ابعاد این فاجعه تلخ، اظهار کرد: این جنایت بزرگ، قلب هر انسان آزادهای را و هر انسانی که کمترین بهرهای از وجدان بشری داشته باشد، غصهدار کرد و آزرد. نه فقط شما پدران و مادران و معلمان عزیز، نه فقط مردم میناب، نه فقط مردم ایران، نه فقط مسلمانان، بلکه همه انسانهایی را که بهرهای از وجدان و انصاف دارند تحت تأثیر قرار داد. جهان را تکان داد.
وی با تمجید از مقام این شهدای خردسال افزود: بچههای عزیز شما، هرچند کوچک بودند؛ اما بزرگ شدند. نه به بزرگیِ ایران، که به بزرگی تاریخ. تا تاریخ هست و انسان هست، میناب ثبت شد؛ مظلومیت میناب، حقانیت میناب. و از سوی دیگر، حیوانیت و توحش و بیرحمی و خونخواری دشمنان اسلام و انسانیت.
رسوایی تاریخی آمریکا با خون دانشآموزان میناب
تولیت آستان قدس رضوی، یکی از مهمترین دستاوردهای شهادت این فرزندان را رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر دانست و تصریح کرد: این فرزندان عزیز، با شهادت و خون پاک و مظلومانهشان، کاری بزرگ کردند: رسواییِ مدعیان دروغین رهبری جهان. همانان که خود را دایهدار هدایت و سلطنت بر عالم میدانند. آمریکای جنایتکار با تبلیغات گسترده و رسانههای عالمگیر، چهرهای آزادیخواه، قانونمدار و مدعی احترام به انسان و حقوق بشر از خود معرفی میکند. اما شهدای دانش آموز میناب چهره حقیقی آمریکا را رسوا کردند.
آیتالله مروی با یادآوری تعبیر رهبر شهید انقلاب ادامه داد: به تعبیر رهبر شهید عظیمالشأن«مستکبران دستان خشن خود را با دستکشهای مخملی پوشانده اند. این دستکشها از دستشان بیرون آمد.» با این جنایت برای همیشه تاریخ، فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی رنگ باخت و رسوا شد. امروز آمریکا نمیتواند، جهان نمیپذیرد، تاریخ دیگر نمیپذیرد که آمریکا از حقوق انسانها، از حقوق بشر، از انسانیت و آزادی و قانون سخن بگوید.
مدرسه طیبه میناب؛ نماد رسوایی استکبار جهانی
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تبدیل شدن مدرسه میناب به یک نماد تاریخی اظهار داشت: مدرسه طیبه میناب دیگر یک کلاس و یک مرکز آموزشی نیست. این شجره طیبه، نماد مظلومیت و حقانیت جریان صحیح انقلاب اسلامی و رسوایی و توحش آمریکای جنایتکار است. مدرسه شجره طیبه دیگر یک مدرسه نیست؛ شد یک فرهنگ، شد یک نماد؛ نماد رسوایی آمریکای جنایتکار و نماد رسوایی غرب فریبکار. این مدرسه تا انسان هست و تاریخ هست، ماندگار شد. دشمن پلید، خونخوار و بیرحم هرچه بکوشد تا این را محو کند، دیگر نمیتواند.
وی با تشبیه این شهدا به حضرت علیاصغر(ع) در واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: همانگونه که در میان شهدای بزرگوار عاشورا، علیاصغر(ع) نماد حقانیت و مظلومیت و رسوایی بنیامیه شد، بچههای مدرسه میناب، سند حقانیت جریان انقلاب اسلامی شدند؛ انقلابی که استمرار و امتداد عاشورای اباعبدالله(ع) است. فرزندان عزیز و دلبند شما، علیاصغرهای انقلاب اسلامیاند که حقانیت، مظلومیت و درستی راه این انقلاب را با خون خود تثبیت کردند.
نشانههای اضمحلال آمریکا در جنایتهای اخیر
آیتالله مروی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل وضعیت جبهه استکبار گفت: از نشانههای این خونها این است که رئیسجمهور جنایتکار آمریکا و نخستوزیر کودککش و پلید اسرائیل به آخر خط رسیدهاند. به آخر خط رسیدهاند که از ارتکاب هیچ جنایتی دریغ نمیکنند. مانند یک آدم دیوانه و وحشی؛ برای نجات خودشان هر جنایتی را انجام میدهند. اما نمیدانند که با این جنایتها، خودشان را بیشتر در منجلاب سقوط، نابودی و آتش جهنم قرار میدهند.
وی با یادآوری فرمایش رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: رهبر شهید عظیمالشأن فرمودند، فرعونها و نمرودها در اوج سقوط کردند. این جنایتکاران نیز در سراشیبی سقوط و رسوایی برای همیشه قرار گرفتهاند.
بشارت الهی به صابران؛ صلوات خدا بر خانوادههای شهدا
تولیت آستان قدس رضوی با تلاوت آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷ سوره مبارکه بقره، این آیات را بشارتی برای خانوادههای داغدیده دانست و اظهار کرد: خداوند به شما بشارت داده است. خداوند پیامبرش را فرستاده است که بگوید، ما همه انسانها، همه بندگانمان را آزمایش میکنیم. "و بَشِّرِ الصَّابِرینَ" – ای پیامبر، در برابر این امتحان الهی، صابران را بشارت بده.وی در تفسیر این آیات خاطرنشان کرد: صابران چه کسانی هستند؟ خود قرآن بیان کرده: "الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ..." کسانی که وقتی مصیبتها و امتحانات ما متوجهشان میشود، میگویند: "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ". یعنی چیزی از خودمان نداریم. هرچه هست از خداست.
خود ما هم از آنِ خداییم و بازگشت ما به سوی اوست. این فرزندان شما را خدا داده بود. از خودتان نبودند، مال شما نبودند. خداوند امانتی در دست شما قرار داده بود. خدای حکیم، وقتی به مصلحت بداند، امانتی را که به شما داده بود، از شما میگیرد. شما بگویید "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ"
آیتالله مروی با اشاره به پاداش عظیم این صبر و تسلیم تصریح کرد: خدا میگوید "أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ". ای پدران و مادران، شما داغدیدگان، مخاطب این آیه شریفه هستید. خداوند صلوات و رحمتش را متوجه شما کرده است.
