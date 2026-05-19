به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به گزارش شورای صلح غزه به شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان داد و آن را مجموعه‌ای از استدلال‌های نادرست توصیف کرد که مسئولیت نقض‌های روزانه توافق آتش‌بس در غزه را از دوش رژیم صهیونیستی برمی‌دارد.

گزارش شورای صلح تحریف واقعیت است

حماس در این بیانیه تأکید کرد که رژیم اشغالگر با خودداری از اجرای تعهداتش و اصرار بر عبور از مفاد توافق، روند اجرای توافق آتش‌بس را مختل کرده و همزمان مسئله خلع سلاح را به محور اصلی تبدیل کرده است.

این جنبش همچنین ادعای مطرح‌شده در گزارش مبنی بر اینکه حماس مانع آغاز روند بازسازی غزه است را «نادرست و تحریف واقعیت» توصیف کرد و افزود: این روایت، پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به بخش عمده تعهدات خود و ادامه محدودیت‌ها بر گذرگاه‌ها را نادیده می‌گیرد.

جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات بازسازی

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی همچنان از ورود تجهیزات اسکان موقت و ابزارهای مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های اصلی غزه جلوگیری می‌کند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از روند بهبود شرایط در این منطقه صورت می‌گیرد.

آمادگی حماس برای واگذاری اداره غزه

حماس همچنین در واکنش به ادعای مخالفت این جنبش با واگذاری اداره غزه اعلام کرد که بارها آمادگی خود را برای سپردن مدیریت غزه به کمیته ملی اعلام کرده و خواستار ورود و آغاز فعالیت این کمیته شده است، اما رژیم صهیونیستی مانع ورود آن به غزه شده است.

این جنبش در ادامه، مطرح شدن موضوع خلع سلاح در گزارش را اقدامی «مشکوک» برای تغییر مسیر توافق آتش‌بس دانست و اعلام کرد که این مسئله با روند و مراحل مشخص توافق همخوانی ندارد.

حماس در پایان از شورای صلح و نماینده آن، «نیکلای ملادینوف»، خواست از جانبداری نسبت به روایت رژیم صهیونیستی خودداری کرده و این رژیم را به اجرای تعهدات مرحله نخست توافق، به‌ویژه توقف حملات روزانه علیه ملت فلسطین در غزه، ملزم کند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که شورای موسوم به «صلح غزه» در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که مانع اصلی در برابر اجرای طرح فراگیر در غزه، مخالفت حماس با خلع سلاح و کنار گذاشتن قدرت است. در این گزارش ادعا شده بود که بازسازی این منطقه نیازمند ۳۰ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری منوط به خلع سلاح است.

شورای صلح غزه از شورای امنیت خواست که به حماس و گروه‌های فلسطینی فشار بیاورد تا نقشه راه را بپذیرند.

این شورا با اشاره به این ادعا که قبل از خلع سلاح کامل و با نظارت بین‌المللی، آغاز بازسازی امکان پذیر نیست، افزود: تعهداتی مبنی بر فراهم کردن ۱۷ میلیارد دلار برای بازسازی غزه دریافت کردیم. در این گزارش همچنین آمده که نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی آماده استقرار به رهبری یکپارچه آمریکا است.

این در حالی است که اخیراً حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، در واکنش به اظهارات اخیر نیکلای ملادینوف، نماینده ارشد شورای صلح غزه، تأکید کرد که حماس آماده است از اداره نوار غزه کناره‌گیری و مسئولیت مدیریت این منطقه را به «کمیته ملی اداره غزه» واگذار کند.

وی تصریح کرد که پیش از هرگونه ورود به مذاکرات مرحله دوم، باید رژیم صهیونیستی به توقف نقض توافق‌ها ملزم و تمام بندهای مرحله نخست توافق اجرایی شود.

