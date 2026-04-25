نقش راهبردی زن در جهاد تبیین و تربیت

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در این برهه از تاریخ که جهان غرق در ظلمهای پنهان و آشکار، جنگهای نیابتی، و سردرگمی معانی انسانی است، نقش زنان و مادران از هر زمان دیگری حیاتیتر است.
جنگی که با موشک آغاز نمیشود
بزرگترین جنگ امروز جهان، جنگ بر سر روایت است. دشمن با تمام توان رسانهای و روانی خود، حقیقت را وارونه جلوه میدهد. در چنین شرایطی، «جهاد تبیین» برای زنان نه یک انتخاب، که یک فریضه عینی است. زنان امروز، سربازان خط مقدم این نبرد بدون مرز هستند.
جهاد خواهران؛ فراتر از میدان رزم
جهاد زن در این عصر، شباهت شگفتانگیزی به جهاد حضرت زینب (س) دارد. ایشان بدون شمشیر، اما با منطق، صبر و افشاگری، کاخ ظلم یزید را به لرزه درآورد. جهاد زن امروز یعنی:
1. جهاد بصیرتافزایی: اولین وظیفه، روشن کردن اذهان است. یک زن مجاهد باید با مطالعه، تحلیل و گفتگوی آگاهانه، توطئههای دشمن را برای خانواده و اطرافیان خود افشا کند.
2. جهاد رسانهای: با یک پست مستند، یک تحلیل درست، یا انتقال یک خبر موثق، میتواند حقیقت را به قلب اروپا، آمریکا و غزه برساند. امروز، «روایت اول» را کسی میبرد که سریعتر و قاطعتر باشد.
3. جهاد اقتصادی و همبستگی: پشتیبانی از جبهه مقاومت از طریق تهیه بستههای معیشتی، حمایت از خانواده شهدا، و تحریم هوشمند کالاهای رژیمهای ظالم، نوعی جهاد زنانه است.
چگونه مثل حضرت زینب (س) شویم؟ رمز فروپاشی کاخ ظلم
حضرت زینب سه ویژگی کلیدی داشت که امروز زنان میتوانند با تقویت آنها، کاخهای مدرن ظلم (مانند رسانههای دروغین غربی یا استکبار جهانی) را فرو بریزند:
· علم و معرفت راسخ: زینب کبری در مجلس ابنالزیاد و یزید، خطابهای خواند که علما را به حیرت واداشت. او قرآن و تاریخ را میشناخت. زن امروز باید مسلح به دانش (سیاسی، رسانهای و تاریخی) باشد.
· شجاعت و نترسیدن از تهدید: زینب در مقابل حاکم ظالم، با صلابت ایستاد. زن امروز نباید از باختِ اعتبار اجتماعی، تحریم یا تهدید بترسد. شجاعت او در گفتن «هیهات منا الذله» است.
· حفظ کرامت و عفت در اوج مصیبت: در اوج اسارت و توهین، او الگوی صبر و متانت بود. زن مجاهد امروز نیز با حفظ حجاب، اخلاق و آرامش خود در طوفانهای رسانهای، بزرگترین ضربه را به جنگ روانی دشمن میزند.
معجزه همسرداری و تربیت؛ هنر «همسر وهب بودن»
سوال شما درباره تازهعروس کربلا (همسر وهب نصرانی) بسیار کلیدی است. او زنی بود که شوهرش را تشویق کرد به یاری امام حسین (ع) برود . این الگو یعنی:
· همسری که پشتیبان است، نه مانع: در شرایط حساس امروز، بسیاری از مردان نیاز به روحیه و انگیزه دارند. همسر ولایی کسی است که شوهرش را برای حضور در عرصههای خطرناک (از میدان دفاعی تا فعالیتهای انقلابی) ترغیب کند، نه اینکه با ترس و ناله، او را زمینگیر کند.
· همسری که شریک اهداف است: او نباید از دین و وطن خود جدا باشد. گفتگوهای شبانه درباره آینده جهان، تحلیل اخبار و تصمیمگیری مشترک برای کمک به محرومان و جبهه مقاومت، خانه را به سنگر تبدیل میکند.
چگونه مادرانی قهرمان تربیت کنیم؟
تربیت «به نحو احسن» در این برهه، یعنی تربیت فرزندی بصیر، مقاوم و آزاده. این تربیت با سه روش محقق میشود:
1. تربیت با الگو: فرزند باید مادری ببیند که اهل نماز اول وقت، مطالعه، و دغدغه جهان اسلام است. مادری که در خانه از شهدا و قهرمانان واقعی میگوید، نه ستارههای توخالی.
2. تربیت با سوال: به جای تحمیل، ذهن کودک و نوجوان را با سوالات اساسی روشن کنید: «به نظر تو چرا ظالم باید از بین برود؟» و «ما در برابر کودک غزه چه وظیفهای داریم؟»
3. تربیت با مواجهه: فرزندان خود را از فضای مجازی سمی و دروغین نترسانید؛ به آنها مهارت تشخیص حق از باطل را بیاموزید. آنها را با مستندات و کتابهای تاریخی آشنا کنید تا خود به کشف حقیقت برسند.
زن سنگر است
زن امروز، همزمان هم همسر وهب است (همراه و پشتیبان)، هم ام البنین (مادر قهرمانپرور) و هم زینب کبری (افشاگر و روشنگر). جهاد او در این برهه، جهاد تبیین و تربیت است. او با تربیت یک نسل بیدار، از هر موشکی بازدارندهتر است. او با صبر و افشاگری خود، پشت جبهههای دشمن را خالی میکند.
دشمن میداند اگر زن مسلمان بیدار شود، شکست قطعی است. به همین دلیل تمام توان خود را روی تخریب هویت زن متمرکز کرده است. وظیفه ما این است که ثابت کنیم زن مسلمان در اوج آرامش خانهداری و مادری، میتواند زلزلهای به پا کند که کاخ ظلم را از درون فرو ریزد.
"ان الله مع الصابرین" - همراهی با خدا، همراهی با مادران و خواهران صبور و مجاهدی است که طلائیههای امروز، سنگرهای خانه و ذهن آنهاست.
نویسنده: فاطمه پورعباس
