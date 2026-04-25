برادرزادۀ ترامپ: دونالد، مثل پدربزرگم، دچار زوال عقل شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مری ترامپ» (Mary Trump)، روان‌شناس و برادرزاده «دونالد ترامپ» (Donald Trump)، در اظهاراتی تازه رفتارهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را با علائم زوال عقل پدربزرگش «فرد ترامپ» (Fred Trump) مقایسه کرده و نسبت به وضعیت ذهنی او ابراز نگرانی کرده است.

وی در گفت‌وگویی زنده با برنامه «پلنت آمریکا» (Planet America) از شبکه ABC اعلام کرد که نشانه‌هایی مانند ضعف در حافظه، اختلال در کنترل تکانه‌ها و نوعی سردرگمی در رفتارهای ترامپ مشاهده می‌شود. به گفته او، این وضعیت در ماه‌های اخیر تشدید شده و به‌ویژه از ابتدای سال جاری، رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی او بیشتر شده است.

مری ترامپ همچنین تأکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا «تقریباً قادر به کنترل خشم خود نیست» و بارها سخنانی بیان می‌کند که به ضرر خودش تمام می‌شود. وی به‌عنوان نمونه به انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که حتی شامل تهدیدهای بسیار شدید بوده و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.

..............

پایان پیام