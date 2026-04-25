جوانان سومالی یک نفتکش را توقیف کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام سازمان تجارت دریایی بریتانیا افراد مسلح به یک نفتکش در نزدیکی آب‌های سومالی حمله کرده‌ و کنترل آن را به دست گرفته‌اند.

سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی دیگر در نزدیکی سواحل سومالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک نفتکش در فاصله ۴۵ مایلی دریایی شمال شرق «ماریو»، سومالی مورد حمله قرار گرفته و افراد مسلح موفق به تصاحب آن شده‌اند.

مقامات نظامی اعلام کرده‌اند که مهاجمان کنترل نفتکش را به دست گرفته و کشتی را به فاصله ۷۷ مایلی به سمت جنوب و درون آب‌های سرزمینی سومالی حرکت داده‌اند.

این دومین بار طی یک هفته اخیر است که در نزدیک آب‌های سومالی به کشتی‌ها حمله می‌شود. سه روز پیش دو قایق کوچک به یک کشتی باری حمله کرده بودند.

..............................

پایان پیام/ 167