به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی در اجتماع دانشجویی دختران ایران در حرم مطهر بانوی کرامت با تبریک ایام دهه کرامت و قرائت آیاتی از قرآن کریم، سخنان خود را با محوریت نقش بی‌بدیل زنان در تاریخ اسلام و لزوم الگوسازی اصیل از بانوان بزرگوار دین آغاز کرد.

وی با اشاره به تلاش مکاتب بشری برای تحمیل نقش‌های شبیه‌سازی شده به زنان اظهار داشت: یکی از راه‌های غلطی که از سال‌های گذشته در مکتب‌های مختلف بشری رواج یافته، این است که برای تکریم بانوان، نقش‌های مردانه را به آنان تقلید و تحمیل کرده‌اند. گاهی در بین خود ما نیز این کار صورت‌گرفته است. اما باید بدانیم که زنان نیازی ندارند نقش کسی را تقلید کنند و در جلد کسی فروبروند. این خود بزرگ‌ترین توهین به زن است.

سخنران حرم مطهر با بیان نمونه‌هایی از نقش‌آفرینی بی‌نظیر بانوان در تاریخ اسلام که بدون خروج از جلد زنانه خود، سرنوشت‌ساز شدند، تصریح کرد: در روزگاری که حق امیرالمؤمنین علیه‌السلام غصب شد، اگر مردان می‌خواستند دور حضرت جمع شوند و تحرکی داشته باشند، حکومت وقت به بهانه درگیری نظامی به خانه ایشان حمله می‌کرد و حضرت به شهادت می‌رسید. در آن شرایط که نفاق بسیار گسترده بود، از عهده هیچ مردی کاری برنیامد. اما حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان یک زن باردار و بدون سلاح وارد میدان شد.

وی افزود: ایشان هم روشنگری کرد، خطبه خواند و هم از امیرالمؤمنین دفاع کرد و مایه حفظ جان حضرت و امام حسن و امام حسین علیهماالسلام شد. چون ایشان زن بود، قصد جنگ نداشت و همین امر باعث شد حکومت نتواند بهانه‌ای برای حمله نظامی پیدا کند.

حجت‌الاسلام کاشانی خاطرنشان کرد: پنجاه سال بعد، در حادثه دلخراش کربلا، صحنه مشابهی تکرار شد. اگر اسرای اهل‌بیت علیهم‌السلام در کوفه و شام قرار بود حضرت سجاد علیه‌السلام آن حرف‌های تند و روشنگر را بزند، بلافاصله ایشان به شهادت می‌رسید و حرفی نیز ردوبدل نمی‌شد. در آن شرایط که نفاق و ستم سنگین بود، کار یک بانو بود که در ظاهر یک زن اسیر، اما با نهایت صلابت و فصاحت، سخنرانی کند. سخنرانی حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها پس از هزار و چهارصد سال هنوز خواندنی و حاوی نکات فراوان است.

وی با اشاره به برخورد یزید با خانواده سیدالشهدا علیه‌السلام گفت: یزید وقتی اسرای آل الله را دید، آیه «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ» را خواند و خود را عزیز خدا و دیگران را ذلیل معرفی کرد. ظاهر آیه هم همین را نشان می‌داد؛ او در قدرت بود و خانواده پیغمبر در اسارت. اما حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها در همان لحظه آیه دیگری تلاوت فرمود: «إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ»؛ یعنی خیال نکنند به آنان فرصت می‌دهیم به نفعشان است، بلکه می‌خواهیم ظرفشان پر شود و عذاب خوارکننده به سراغشان بیاید.

وی تأکید کرد: اگر غیر از زینب کبری کسی این سخن را می‌گفت، همه اسرا قتل‌عام می‌شدند. اما ایشان باایمان، شجاعت و فصاحت خود، پیام را رساند و از عهده کسی برنیامد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به شرایط امروز کشور و نقش زنان در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه حضور در میادین و خط مقدم، ابراز داشت: در این روزگار که شب‌ها خط مقدم در میادین است، میدان‌دار این میادین بانوان هستند. اگر خدا کمک کند و ظرفیت بانوان در این مسیر دیده شود، بدون اینکه بخواهند نقش مردانه بگیرند، بهترین کار ممکن را انجام خواهند داد.

