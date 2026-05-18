انزوای ارتباطی افغانستان؛ سایه سنگین محدودیت‌ها بر فضای رسانه‌ای

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲
کد مطلب: 1815835
در حالی که جهان «روز جهانی ارتباطات» را گرامی می‌دارد، گزارش‌ها از افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان حاکی از تشدید محدودیت‌های رسانه‌ای، سرکوب آزادی اطلاعات و شکاف عمیق این کشور با استانداردهای جهانی ارتباطات و فناوری است.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات، تحلیلگران نسبت به وضعیت بحرانی فضای رسانه‌ای و ارتباطی در افغانستان هشدار می‌دهند.

بر اساس ارزیابی نهادهای حقوق بشری و صنفی، در چهار سال اخیر، عرصه رسانه‌ای افغانستان که پیش‌تر دوره‌ای از رشد و تنوع را تجربه کرده بود، با فشارهای اداری، بازداشت خبرنگاران و محدودیت‌های گسترده در دسترسی به اطلاعات مواجه شده است.

این وضعیت منجر به تعطیلی ده‌ها رسانه و کاهش شدید آزادی‌های نشر شده است.

در کنار این چالش‌ها، اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، مانع اصلی برای برقراری ارتباط با جهان بیرون و جریان آزاد اطلاعات دانسته می‌شود.

کارشناسان ارتباطات بر این باورند که علاوه بر برخوردهای امنیتی، «نبود استراتژی منسجم ارتباطی» و ضعف مدیریت ساختارمند در نهادهای حاکم، باعث شده است که افغانستان از قافله رشد علمی و تکنولوژیک جهان بیش از پیش عقب بماند.

در نهایت، ناظران تأکید می‌کنند که ارتباطات نه تنها ابزاری برای اطلاع‌رسانی، بلکه زیربنای توسعه و مشارکت اجتماعی است؛ لذا تداوم روند فعلی و نادیده گرفتن استانداردهای ارتباطی، پیامدهای ویرانگری برای آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان به همراه خواهد داشت.

  • نازی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
    بیچاره مردم افغانستان 😓
    پاسخ