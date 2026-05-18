به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات، تحلیلگران نسبت به وضعیت بحرانی فضای رسانهای و ارتباطی در افغانستان هشدار میدهند.
بر اساس ارزیابی نهادهای حقوق بشری و صنفی، در چهار سال اخیر، عرصه رسانهای افغانستان که پیشتر دورهای از رشد و تنوع را تجربه کرده بود، با فشارهای اداری، بازداشت خبرنگاران و محدودیتهای گسترده در دسترسی به اطلاعات مواجه شده است.
این وضعیت منجر به تعطیلی دهها رسانه و کاهش شدید آزادیهای نشر شده است.
در کنار این چالشها، اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت و شبکههای اجتماعی، مانع اصلی برای برقراری ارتباط با جهان بیرون و جریان آزاد اطلاعات دانسته میشود.
کارشناسان ارتباطات بر این باورند که علاوه بر برخوردهای امنیتی، «نبود استراتژی منسجم ارتباطی» و ضعف مدیریت ساختارمند در نهادهای حاکم، باعث شده است که افغانستان از قافله رشد علمی و تکنولوژیک جهان بیش از پیش عقب بماند.
در نهایت، ناظران تأکید میکنند که ارتباطات نه تنها ابزاری برای اطلاعرسانی، بلکه زیربنای توسعه و مشارکت اجتماعی است؛ لذا تداوم روند فعلی و نادیده گرفتن استانداردهای ارتباطی، پیامدهای ویرانگری برای آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان به همراه خواهد داشت.
