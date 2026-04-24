بانک اهداف مشخص و دست روی ماشه است

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  فرماندهی نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه در پیام وحدتی مشترک تاکید کردند: بانک‌ اهداف مشخص، دست‌ها روی ماشه و پشتوانه‌مان اتحاد خیابان و انسجام مسؤلان است.

  متن کامل پیام سردار سید مجید موسوی و فرماندهی نیروی دریایی سپاه بدین شرح است:

بانک‌ اهداف مشخص، دست‌ها روی ماشه و پشتوانه‌مان اتحاد خیابان و انسجام مسؤلین است. همان‌ها که می‌گویند: همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. 

یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.
