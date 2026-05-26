به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، اعلام کرد که سرویس‌های اطلاعاتی غرب در تلاش هستند از عناصر تروریستی حاضر در سوریه به‌عنوان نیروی نیابتی علیه ایران استفاده کنند. وی این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اتحادیه کشورهای شوروی سابق (CIS) مطرح کرد.

بورتنیکوف گفت بر اساس اطلاعات موجود، کشورهای غربی همچنان در پی به‌کارگیری نیروهای وابسته به گروه‌های تروریستی، از جمله عناصر باقی‌مانده داعش و دیگر گروه‌های افراطی در سوریه، در چارچوب جنگ نیابتی علیه ایران هستند. به گفته او، بخشی از این افراد را اتباع کشورهای مشترک‌المنافع تشکیل می‌دهند که پیش‌تر در صفوف داعش و سایر گروه‌های تروریستی جنگیده و اکنون در زندان‌های سوریه نگهداری می‌شوند.

رئیس FSB همچنین اظهار داشت که این نیروها در حال انتقال به اردوگاه‌های ویژه‌ای در خاک عراق هستند. او هشدار داد که این عناصر تنها برای عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار نخواهند گرفت، بلکه ممکن است در کشورهای مبدأ خود نیز فعال شوند. بورتنیکوف با اشاره به سابقه شکل‌گیری داعش در زندان‌های عراق تحت نظارت ائتلاف غربی، گفت روند کنونی می‌تواند بار دیگر موجب گسترش ایدئولوژی جهادی و افزایش تهدیدات امنیتی در منطقه شود.

بورتنیکوف همچنین یادآور شد که تجربه ظهور داعش از زندان‌های عراق نشان داده است که استفاده ابزاری از گروه‌های افراطی، پیامدهای گسترده و بلندمدتی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

