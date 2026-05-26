اتهام زنی مسکو به لندن نسبت به جداسازی شمال افغانستان از کنترل طالبان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه، در اظهاراتی تامل‌برانگیز مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا به‌طور فعال از «گروه‌های جهادی» وابسته به داعش خراسان و جبهه‌های مسلح ضدطالبان حمایت می‌کنند تا نفوذ حکومت مرکزی کابل بر مناطق شمالی افغانستان را تضعیف نمایند.

به گفته این مقام ارشد امنیتی کرملین، استراتژی غرب بر این پایه استوار است که با ایجاد مناطق خارج از کنترل (Ungoverned Spaces) در شمال افغانستان، بستری برای تأثیرگذاری مخرب بر تحولات سیاسی و امنیتی در کشورهای آسیای مرکزی فراهم کند.

بورتنیکوف با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی و «ضدتروریستی» میان مسکو و گروه طالبان، این اقدام را تنها راه مقابله با نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای قلمداد کرد.

اگرچه دولت بریتانیا تاکنون واکنشی رسمی به این اتهامات نشان نداده، اما تحلیلگران بر این باورند که طرح چنین موضوعاتی از سوی روسیه، نشان‌دهنده اعتراف ضمنی حامیان منطقه‌ای به ناتوانی طالبان در تأمین ثبات پایدار و هراس از فروپاشی امنیتی در مرزهای جنوبی روسیه است؛ بحرانی که ریشه در ساختار انحصارطلبانه قدرت و فقدان مشروعیت داخلی در افغانستان دارد.

