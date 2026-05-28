به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر عمق روابط دو کشور و دو ملت همسایه تأکید کرد و مقاومت ملت ایران در برابر چالشهای کنونی را ستود.
در این دیدار، دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات سیاسی و منطقهای گفتوگو و رایزنی کردند.
سید عمار حکیم با تأکید بر استحکام روابط بغداد و تهران، مقاومت ملت ایران در مقابله با چالشهایی که با آن روبهرو است را مورد تمجید قرار داد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بر ضرورت توقف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و هشدار داد که تشدید تنش نظامی نه تنها به حل بحرانها کمک نمیکند، بلکه موجب پیچیدهتر شدن اوضاع و افزایش تنش در سطح منطقه خواهد شد.
حکیم همچنین با اشاره به تحولات داخلی عراق و چشمانداز سیاسی کنونی این کشور، اظهار داشت که عراق موفق شده است از بنبست سیاسی عبور کند و با تشکیل دولت، در مسیر تحقق تعهدات قانون اساسی گام بردارد.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی پیشروی عراق، تصریح کرد که در شرایط کنونی و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، مهمترین چالش کشور ماهیتی اقتصادی و مالی دارد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه خواستار بهرهبرداری از شرایط فعلی برای متنوعسازی منابع درآمد ملی شد و بر ضرورت سوق دادن بخشهای تولیدی به سمت افقهایی گستردهتر و پایدارتر تأکید کرد تا اقتصاد عراق از وابستگی صرف به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.
