حماس: فرمانده ارشد کتائب القسام «محمد عوده» به همراه همسر و سه فرزندش به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس رسماً شهادت «محمد عوده» را تأیید و طی بیانیهای اعلام کرد: در سوگ شهید قسامی، فرمانده بزرگ مجاهد محمد عوده (ابوعمرو) که استوار و سرافراز در میدانهای جهاد به فیض شهادت نائل آمد، نشستهایم.
حماس در ادامه این بیانیه، از عموم مردم غزه برای شرکت پرشور در مراسم تشییع پیکر این فرمانده شهید و خانوادهاش دعوت به عمل آورد و اعلام کرد که این مراسم که شایسته مردان طوفانالاقصی و شوالیههای مقاومت است، امروز پس از نماز ظهر از مسجد النور در خیابان الثوره شهر غزه برگزار خواهد شد و از نمازگزاران خواست تا با شعارهای حمایت از مقاومت، در این مراسم حضور یابند.
جزئیات حمله هوایی اسرائیل
پس از آنکه نخستوزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته از ترور محمد عوده خبر دادند، رسانههای محلی فلسطین گزارش دادند که وی به همراه همسر و سه فرزندش در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه به شهادت رسیده است. این حمله شامگاه سهشنبه (۲۶ مه ۲۰۲۶ / ۵ خرداد ۱۴۰۵) ساختمانی را در محله الرمال در غرب شهر غزه هدف قرار داد.
شهدای این حمله پنج نفر اعلام شدند: محمد عوده (معروف به ابوعمرو)، همسر او (امعمرو) و سه فرزندشان یاسر، یحیی و جمیله.
محمد عوده؛ از بالاترین فرماندهان کتائب القسام
محمد عوده از فرماندهان ارشد کتائب القسام بود که از او به عنوان «مرد در سایه» نام برده میشد و پس از شهادت عزالدین حداد، فرمانده کل کتائب القسام، از بالاترین فرماندهان این کتائب به شمار میرفت.
...........
پایان پیام
نظر شما