به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز موج گرما در عراق، آیین معنوی دعای عرفه در شهر مقدس کربلا حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت و هزاران دلداده اهل‌بیت علیهم‌السلام از شهرهای مختلف عراق و کشورهای اسلامی، از جمله ایران، در این مراسم معنوی حضور یافتند.

برگزاری مراسم در دو مکان مقدس

زائران، دعای روز عرفه را در دو مکان مقدس شهر کربلا برگزار کردند: نخست در «بین‌الحرمین» و سپس در «خیمه‌گاه حسینی». برگزاری مراسم بین‌الحرمین بر عهده آستان مقدس حسینی بود و آیین خیمه‌گاه حسینی نیز با مدیریت بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.

حضور هزاران زائر ایرانی در خیمه‌گاه حسینی

در مراسم خیمه‌گاه، هزاران زائر ایرانی اهل‌بیت حضور یافتند و در فضایی آکنده از معنویت و نیایش، دعای عرفه را زمزمه کردند. قرائت دعای عرفه در این مراسم را نیز مهدی سماواتی بر عهده داشت.

