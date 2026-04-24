هجرت و جهاد در راه خدا هفت برکت الهی را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مشرف در آیین خطبه‌خوانی صبح خادمان حرم مطهر با حضور اصحاب رسانه و کارکنان سپاه قم، با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران، به تبیین آیات ۲۰ تا ۲۲ سوره مبارکه توبه پرداخت و اظهار داشت: خداوند در این آیات برای کسانی که ایمان آورده، هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند، هفت اثر و برکت الهی را بیان می‌فرماید.

مشرف این هفت برکت را شامل بالاترین درجه و مقام نزد خدا، رستگاری و رسیدن به مراد، بشارت به رحمت الهی، رضوان الهی، بهشت پایدار و سراسر نعمت، و در نهایت پاداش بزرگ الهی برشمرد.

رئیس ستاد آیین های فاطمی حرم مطهر با اشاره به هجرت حضرت فاطمه معصومه(س) از مدینه به قم، خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) بانویی مهاجر بود که در راه دین خدا و دفاع از حریم ولایت هجرت کرد. هجرت ایشان که با جهاد و شهادت به پایان رسید، موجب بیداری اسلامی، تحولات عظیم و قداست شهر قم شد. قم به واسطه قدوم ایشان، کانون نشر شیعه و تربیت علما و مجاهدان شد.

وی با اشاره به هجرت حضرت فاطمه زهرا(س) به مدینه، افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) همانند مادر بزرگوارشان، بانویی مهاجر بودند و هجرت ایشان موجب برکات فراوانی شد.

مشرف در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، فرماندهان و سرداران نظامی و رهبر شهید، اظهار امیدواری کرد که خون پاک این عزیزان، زمینه‌ساز عزت و نصرت جبهه مقاومت، ذلت و خواری آمریکا و اتباعش، نابودی اسرائیل و تعجیل در ظهور امام‌زمان(عج) باشد.

