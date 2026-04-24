آزادی ۱۰ زندانی در استان قم به برکت پرچم حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاروان معنوی خادمان حرم بانوی کرامت و پرچم متبرک حرم کریمه اهل‌بیت(س) روز گذشته در برنامه‌ای گسترده از زندان‌ها و مراکز تأمینی و تربیتی استان قم بازدید کرد.

خادمان حرم مطهر در زینبیه شهدای اندرزگاه نسوان قم حضور یافتند و با اجرای ویژه‌برنامه سخنرانی و مولودی‌خوانی پرچم متبرک حرم مطهر در میان زندانیان گردانده شد و تبرکات حرم به آنان اهدا گردید.

همچنین خادمان حرم مطهر در ادامه به کانون اصلاح و تربیت قم رفتند و با برگزاری برنامه‌هایی شامل سخنرانی، مولودی‌خوانی، پرچم‌گردانی و توزیع تبرکی، فضای این مرکز را عطرآگین به یاد و نام بانوی کریمه کردند.

در ادامه خادمین همراه با پرچم متبرک حرم حضرت معصومه(س) در اردوگاه کار درمانی حاضر شدند و ضمن گرامیداشت مقام شهدا، در جمع زندانیان بند ۲ و در حسینیه شهید زین‌الدین این زندان، به سخنرانی در باب کرامات و فضایل آن حضرت و مولودی‌خوانی پرداخته و به زندانیان تبرکی اهدا شد.

اما مهم‌ترین رویداد، آزادی ۱۰ نفر از زندانیان زندان مرکزی قم همزمان با حضور خادمان و پرچم مطهر حرم بود که با مساعدت مراجع قضایی، تعداد ۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط از زندان مرکزی آزاد شدند.

