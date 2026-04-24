جهاد تنها راه گشایش فرهنگی و اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم در محفل تفسیر آیات قرآن قبل از ظهر حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: سوره صف، سوره جهاد است و خدای متعال در آن می‌فرماید کسانی را دوست دارد که در یک صف واحد متحد و منسجم در راه او پیکار می‌کنند. ملت ایران امروز مصداق این آیات است؛ چه عزیزانی که در خط مقدم پای لانچرها هستند و چه آنهایی که در خیابان‌ها حماسه آفریدند، همه یک صف واحد و یک اتحاد مثال‌زدنی دارند.

وی با استناد به آیات ۱۰ و ۱۱ سوره صف تصریح کرد: خدای متعال می‌فرماید آیا شما را بر تجارتی که از عذاب دردناک نجاتتان می‌دهد آگاه کنم؟ آن تجارت، ایمان به خدا و پیامبر و جهاد با مال و جان در راه خداست. جهاد فقط به جان محدود نیست؛ کسانی که کمک مالی می‌کنند، نذر موشک می‌کنند و در تجمعات شبانه هزینه می‌پردازند، مصداق جهاد با مال هستند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به هدیه‌های ویژه خداوند به ملت جهادگر خاطرنشان کرد: خدای متعال در آیه ۱۲ سوره صف می‌فرماید گناهان شما را می‌بخشد، شما را به باغ‌های جاودان بهشت وارد می‌کند و خانه‌های ارزشمندی در آن برایتان قرار می‌دهد.

وی افزود: بارش‌های خیره‌کننده امسال که در چند سال اخیر سابقه نداشته، ریشه در همین جهاد و پاک‌شدن دل‌های ملت ایران دارد.

حاج ابوالقاسم در ادامه به آیه ۱۳ سوره صف اشاره کرد و گفت: در کنار برکات معنوی، خداوند وعده «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ» داده است. نصر یعنی یاری خدا، و فتح یعنی گشایش. اگر می‌خواهید بر دشمن پیروز شوید، تحریم‌ها را بشکنید و اقتصاد و فرهنگتان گشایش یابد، راه آن جهاد است. جهاد هم برکات دنیوی و هم برکات معنوی بی‌شماری دارد.

