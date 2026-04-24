به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین محمد حاج ابوالقاسم ظهر امروز در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: خدای متعال دودسته کرامت برای انسان قرار داده است؛ یک کرامت ذاتی که خدا به همه انسانها عطا کرده و یک کرامت اخروی که تنها شامل کسانی میشود که از سرمایههای دنیوی بهترین بهره را بردهاند وگرنه برخی از انسانها در قرآن «کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» معرفی شدهاند.
وی با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: هیچ حیوانی همنوع خود را نمیدرد، اما ما انسانهایی را دیدیم که روی تپه نشسته و تخمه میخوردند و از بمباران کودکان غزه لذت میبردند. اینها از حیوان هم پستترند.
استاد حوزه علمیه در ادامه با استناد به سوره مبارکه معارج، پنج ویژگی انسانهای کریم و باارزش نزد خدا را برشمرد و گفت: اولین ویژگی اهتمام به نماز و ارتباط باخداست و رهبر شهید ما مصداق بارز این ویژگی بودند که حتی در روزهای طولانی تابستان نوافل نماز را ترک نمیکردند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت افزود: دومین ویژگی انسانهای کریم توجه به حال مستضعفان و فقراست؛ امام باقر(ع) بر اثر حمل غذا بر دوش برای فقرا، شانههایشان زخمی شده بود. ملت ایران نیز نمیتواند تحمل کند به مردم غزه و لبنان ظلم شود.
وی ادامه داد: سومیم ویژگی انسانهای کریم باور به قیامت و عذاب الهی، چهارمین ویژگی پاکدامنی، عفاف و غیرت و پنجمین ویژگی وفای به عهد و پیمان است.
حاج ابوالقاسم خاطرنشان کرد: کسانی که باور به قیامت ندارند، به تعبیر قرآن از حیوانات پستترند. امروز جبهه ما، جبهه انسانهای اهل کرامت است که رهبر شهیدمان تلاش کرد این ملت را به قلههای عزت برساند و بحمدالله ایران در آستانه ابرقدرتشدن قرار دارد.
