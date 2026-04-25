شلیک پهپاد از لبنان به سمت شمال اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از رصد شلیک یک پهپاد از لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

طبق گزارش شبکه خبری الجزیره، مقاومت اسلامی لبنان در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، حملات به غیرنظامیان، ویرانی منازل و روستاهای جنوب لبنان در تاریخ جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، پنج عملیات نظامی را اعلام کرد. این عملیات‌ها شامل اصابت به محل تجمع نظامیان صهیونیست، خودروهای زرهی و پهپادهای ارتش رژیم اشغالگر در مناطق مختلف جنوب لبنان بود.

جزئیات این پنج عملیات نظامی به شرح زیر است:

۱. ساعت ۱۳:۰۰؛ در پاسخ به حمله به غیرنظامیان در شهرک تولین، مجاهدان مقاومت اسلامی محل تجمع نظامیان ارتش اسرائیل را در شهرک «القنطره» هدف قرار دادند و به آن‌ها آسیب جدی وارد کردند.

۲. ساعت ۱۳:۰۰؛ در پاسخ به حمله به شهرک «خربه سلم» در جنوب لبنان، مجاهدان مقاومت اسلامی یک دستگاه خودروی نظامی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک القنطره مورد هدف قرار دادند و به آن آسیب وارد کردند.

۳. ساعت ۱۴:۱۰؛ در پاسخ به نقض حریم هوایی لبنان توسط دشمن، مجاهدان مقاومت اسلامی یک پهپاد متعلق به ارتش اسرائیل از نوع «هرمز ۴۵۰ - زیک» را با استفاده از موشک زمین‌به‌هوا در آسمان منطقه صور - الحوش سرنگون کردند.

۴. ساعت ۱۴:۳۰؛ در پاسخ به تخریب منازل در روستاهای جنوب لبنان، مجاهدان مقاومت اسلامی یک نفربر زرهی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک «رامیه» هدف قرار دادند و به آن آسیب وارد کردند.

۵. ساعت ۱۸:۳۰؛ در پاسخ به هدف قرار گرفتن خودرویی در جاده «شوکین» در جنوب لبنان، مجاهدان مقاومت اسلامی یک خودروی هامر متعلق به ارتش اسرائیل را در ورودی شهرک القنطره با استفاده از سلاح‌های مناسب مورد هدف قرار دادند و به آن آسیب وارد کردند.

توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «بیت لیف» و «یاطر» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: ما به مواضع حزب‌الله در اطراف دیر الزهرانی و کفر رمان، در شمال خط مقدم دفاع در جنوب لبنان حمله کردیم.

این تجاوزات رژیم اشغالگر در حالی انجام شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعات اولیه بامداد روز جمعه اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت سه هفته تمدید شده است.

این تصمیم پس از نشست سفرای لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن با حضور ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و جی‌دی‌ ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شد.

دولت لبنان اخیرا تصمیم به ورود به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به آتش‌بس گرفت و دومین دور این مذاکرات بامداد روز جمعه در واشنگتن برگزار شد. این تصمیم منجر به اعتراض‌های گسترده در لبنان شده است و ملت و مقاومت لبنان بر ضرورت توقف تمامی تجاوزات و خروج اشغالگران از خاک این کشور پیش از انجام هرگونه مذاکرات تاکید دارند.

پیشتر شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله در واکنش به کشاندن دولت لبنان به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی به منظور پیاده‌سازی توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی این کشور با همراهی آمریکا، تاکید کرده بود: نباید دولت لبنان «ابزار اجرایی» خواسته‌های اسرائیل باشد یا با تضعیف ساختار داخلی، زمینه اجرای این اهداف را فراهم کند.

