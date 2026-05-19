به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی لبنان دیروز دوشنبه مجموعهای از عملیاتهای نظامی ویژه را اجرا کرد که مهمترین آن هدف قرار دادن سکویی متعلق به سامانه «گنبد آهنین» در داخل پادگان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الجلیل با استفاده از پهپاد انتحاری بود. اقدامی که بهعنوان ضربهای مستقیم به یکی از ارکان اصلی سامانه پدافند هوایی این رژیم، ارزیابی میشود.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، همچنین مقاومت اسلامی در پاسخ به هدف قرار دادن چند خودروی غیرنظامی در جاده ساحلی طی روزهای گذشته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی، یک خودروی نظامی متعلق به فرمانده تیپ ۳۰۰ را در داخل شهرک شومیرا با پهپاد انتحاری هدف قرار داد؛ اقدامی که نشاندهنده انتقال عملیاتها به سطح هدف قرار دادن فرماندهان میدانی است. این مسئله بیانگر توان اطلاعاتی مقاومت در رصد تحرکات و محل استقرار فرماندهان نظامی صهیونیست در میدان بوده و میتواند بر ساختار فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی، تأثیر بگذارد.
عملیات آتش گسترده مقاومت در جبهه جنوب
مقاومت همچنین عملیات یورش آتش گسترده علیه مواضع دشمن در شهرکهای الخیام، الطیبه، دیر میماس و مناطق اطراف آنها انجام داد و با استفاده از گلولههای توپخانهای و شلیک سنگین موشکی، فشار آتش وسیعی بر خطوط استقرار نیروهای دشمن وارد کرد؛ عملیاتی که هدف آن فرسایش نیروهای میدانی و برهم زدن آرایش استقرار ارتش رژیم صهیونیستی از طریق هدف قرار دادن همزمان چند نقطه عنوان شده است.
این عملیاتها نشاندهنده الگوی عملیاتی ترکیبی مقاومت است که سه سطح همزمان از هدف قرار دادن زیرساختهای دفاع هوایی و ضربه به بخشی از سامانه «گنبد آهنین» تا حمله به فرماندهی میدانی از طریق هدف قرار دادن خودروی فرماندهی در یک شهرک مرزی و همچنین اجرای حملات آتش گسترده علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در چند محور را در بر میگیرد.
افزایش فشار میدانی بر ارتش رژیم صهیونیستی
این نوع عملیاتها صرفاً در چارچوب پاسخهای محدود و مقطعی قرار نمیگیرد، بلکه بیانگر راهبردی است که بر فرسایش تدریجی لایههای حفاظتی رژیم صهیونیستی استوار است. راهبردی که از تضعیف سامانههای دفاع هوایی آغاز میشود، سپس با اخلال در فرماندهی و کنترل ادامه مییابد و در نهایت به فرسایش استقرار میدانی ارتش رژیم صهیونیستی در طول جبهه شمالی سرزمینهای اشغالی منتهی میشود. مسئلهای که سطح فشار عملیاتی بر یگانهای نظامی صهیونیست مستقر در عمق مرزی را افزایش میدهد.
این عملیاتهای ویژه به مجموعهای دیگر از عملیاتهای مقاومت در روز گذشته افزوده شد که شامل هدف قرار دادن تجمع خودروها و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک رشاف، یک سامانه ارتباطی در خله راج در شهرک دیر سریان، بولدوزر نظامی D9 در اطراف همان منطقه و نیز سرنگونی یک پهپاد رژیم صهیونیستی در آسمان عیتا الجبل بود.
مقاومت همچنین یک پایگاه نظامی تازهتأسیس ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک مارونالراس را با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داد و موضعی دیگر در تپه العویضه را نیز مورد حمله قرار داد. علاوه بر این، تجمع خودروها و نیروهای نظامی صهیونیست در بندر شهرک الناقوره و همچنین در شهرک البیاضه هدف حمله قرار گرفت. در همین حال، مقاومت با شلیک موشک زمین به هوا با یک جنگنده رژیم صهیونیستی در آسمان بخش غربی مقابله کرد و تجمع نیروها و خودروهای نظامی در چند محور جنوبی را نیز هدف قرار داد.
شمال فلسطین اشغالی؛ از بحران امنیتی تا رکود اقتصادی
در همین حال، اعتراضها در شهرکهای شمال فلسطین اشغالی نسبت به ادامه وضعیت امنیتی در مرز با لبنان رو به افزایش است. مسئلهای که همزمان با افزایش نگرانی شهرکنشینان صهیونیست و تشدید انتقادها از دولت تلآویو درباره نحوه مدیریت جبهه شمالی سرزمینهای اشغالی، صورت میگیرد.
روزنامه معاریو به نقل از شهردار نهاریا گزارش داد که شمال فلسطین اشغالی کاملاً از شرایط عادی زندگی فاصله گرفته است. او با اشاره به ادامه آژیرهای هشدار، انفجارها و تشدید خسارتهای اقتصادی بهویژه در بخش گردشگری و کسبوکارها گفت که شهرکنشینان صهیونیست تحت فشار دائمی زندگی میکنند. وی در یک مصاحبه رادیویی افزود که کودکان در شرایطی مملو از اضطراب به مدارس میروند و منطقه بهدلیل نبود گردشگران و تعطیلی سواحل شمالی با فروپاشی اقتصادی گسترده روبهرو شده است.
او عملکرد دولت رژیم صهیونیستی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که ساکنان شهرکهای خط مقدم، هیچ احساس واقعی از آتشبس ندارند. وضعیت کنونی بدترین شرایط ممکن است. این آتشبس نیست، بلکه فشار مداوم است.
شهردار نهاریا همچنین نسبت به ادامه تضعیف منطقه الجلیل هشدار داد و تأکید کرد که ضعف این منطقه بر کل سرزمینهای اشغالی، تأثیر میگذارد. او با رد تبدیل وضعیت شمال فلسطین اشغالی به الگویی مشابه مناطق اطراف غزه، ادامه حملات پراکنده و ناکامی فعالیتهای گردشگری و تجاری در ادامه حیات را از نشانههای بحران جاری دانست.
وی در پایان تصریح کرد که مبالغ هزینهشده تاکنون هیچ راهحل واقعی ایجاد نکرده و بخش عمده آن صرف عملیات تخلیه احمقانه، شده است. در حالی که ساکنان شمال فلسطین اشغالی، همچنان در وضعیت امنیتی شکنندهای زندگی میکنند، با وجود آنکه از آتشبس سخن گفته میشود.
