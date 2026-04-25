به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با دهه پربرکت کرامت، اردوی جهادی «کاروان سلامت» به همت کانون خدمت رضوی سلامت شهرستان رشت در روستای ملاسرای کوچصفهان آغاز به کار کرد.

این برنامه جهادی با مشارکت کانون‌های خدمت رضوی شهرستان رشت و همکاری اهالی منطقه، در قالب طرح «نذر شفا» و با حضور خادمیاران و یاوران رضوی در حال برگزاری است.

حدیثه مهدی‌پور، مسئول کانون سلامت شهرستان رشت در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان با اعلام این خبر اظهار کرد: این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات سلامت به مناطق کم‌برخوردار و گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی رضوی اجرا می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، میزهای خدمت متعددی برای ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به اهالی منطقه برپا شده است و روند خدمت‌رسانی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

به گفته مهدی‌پور، خدمات ارائه‌شده در این اردو شامل سنجش فشار خون، قند خون، اندازه‌گیری اکسیژن خون، تب‌سنجی، ویزیت پزشک عمومی، طب سنتی، خدمات بهداشت عمومی، ویزیت پزشک متخصص داخلی، اسکن کوانتوم رزونانس و مشاوره خانواده است.

وی ادامه داد: خادمیاران و یاوران رضوی حاضر در این کاروان، ضمن انجام معاینات اولیه، وضعیت سلامت اهالی منطقه را بررسی و در صورت نیاز، راهنمایی‌های لازم برای ادامه درمان را ارائه می‌کنند.

مسئول کانون سلامت رشت با اشاره به عملکرد سال گذشته این مجموعه خاطرنشان کرد: در سال گذشته، با برگزاری ۲۴ اردوی جهادی سلامت، حدود یک‌هزار و ۶۹۰ نفر از خدمات پزشکی بهره‌مند شده و داروی رایگان دریافت کردند.

وی افزود: این برنامه‌ها عمدتاً در مناطق محروم و کم‌برخوردار شهرستان رشت و حومه برگزار شده و در همین راستا، ۲۴۶ نفر از بیماران نیازمند برای ادامه درمان به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.

مهدی‌پور با تأکید بر بُعد فرهنگی این اقدامات تصریح کرد: برگزاری این اردوها با نام امام رضا(ع)، علاوه بر خدمات درمانی، موجب ترویج فرهنگ رضوی و ایجاد فضای معنوی در مناطق هدف شده است.

وی در پایان با ابراز خرسندی از افزایش مشارکت نیروهای داوطلب در حوزه سلامت گفت: با توجه به استقبال خادمیاران و یاوران رضوی، برنامه‌های پایش سلامت در سال جاری نیز در مناطق محروم و کم‌برخوردار شهرستان رشت تداوم خواهد داشت.

