رژیم صهیونیستی از هدف قرار دادن فرمانده جدید شاخه نظامی حماس خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع این رژیم در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در حمله‌ای هوایی به نوار غزه، «محمد عوده» را هدف قرار داده است. فردی که در این بیانیه از او به عنوان فرمانده جدید گردان‌های شهید عزالدین قسام(شاخه نظامی جنبش حماس)، یاد شده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره در این بیانیه آمده است که این عملیات با دستور مستقیم نتانیاهو و کاتس انجام شده و محمد عوده از طراحان عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. به ادعای رژیم صهیونیستی، او در زمان اجرای این عملیات، ریاست دستگاه اطلاعاتی حماس را بر عهده داشته است. تاکنون گردان‌های قسام هیچ بیانیه‌ای درباره این ادعا منتشر نکرده‌اند.

همچنین سازمان پخش عمومی رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که محمد عوده که از او به عنوان فرمانده جدید قسام یاد می‌شود، در حمله ارتش اسرائیل در غزه شهید شده است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که عملیات ترور محمد عوده با موفقیت انجام شده است.

تلفات حملات به شهر غزه

خبرنگار شبکه الجزیره به نقل از منابع بیمارستان الشفاء گزارش داد که در حملات هوایی اسرائیل به محله الرمال در غرب شهر غزه، دست‌کم سه نفر شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، «محمود بصل» سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه، اعلام کرد که محله الرمال هدف کمربند آتش نیروهای رژیم صهیونیستی، قرار گرفته و تیم‌های امدادی همچنان در حال جست‌وجو و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار هستند.

خبرنگار شبکه الجزیره همچنین تأکید کرد که سرعت انتشار بیانیه از سوی مقامات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد تل‌آویو اطلاعاتی در اختیار دارد که از دید این رژیم، موفقیت عملیات هدف‌گیری را تأیید می‌کند.

ادعاهای اسرائیل درباره محمد عوده

بر اساس ادعاهای رژیم صهیونیستی، محمد عوده حدود یک هفته پیش جانشین «عزالدین الحداد» شد، شخصیتی که در حمله‌ای هوایی رژیم صهیونیستی در اواسط ماه جاری در غزه به شهادت رسید.

در بیانیه رژیم صهیونیستی همچنین آمده است که عوده مسئول کشته شدن، ربوده شدن و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی بوده است.

نتانیاهو و کاتس در پایان بیانیه خود اعلام کردند: ما به ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی (شاباک) به خاطر تلاش مستمر برای حذف دشمنانمان تبریک می‌گوییم. ما به تعقیب همه کسانی که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشتند ادامه خواهیم داد و دیر یا زود، اسرائیل به همه آن‌ها خواهد رسید.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸