به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش‌بس منعقدشده با حزب‌الله از ۱۷ آوریل گذشته ادامه می‌دهد. ارتش این رژیم روز سه‌شنبه دستور تخلیه ۱۹ شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرد و از ساکنان خواست به شمال رود زهرانی منتقل شوند.

براساس گزارش شبکه الجزیره در میان مناطق مشمول این دستور، شهر نبطیه در جنوب لبنان نیز قرار دارد. شهری که از آغاز جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در دوم مارس گذشته، بارها هدف حملات و بمباران‌های شدید قرار گرفته است.

در ادامه، مهم‌ترین اطلاعات درباره شهر نبطیه لبنان و دلایل درخواست رژیم صهیونیستی برای تخلیه این شهر در مقطع کنونی را مرور می‌کنیم.

شهر نبطیه کجا قرار دارد؟

شهر نبطیه پنجمین شهر بزرگ لبنان به شمار می‌رود و مساحتی حدود ۱۰۹۷ کیلومتر مربع دارد. این شهر مرکز استان نبطیه، مرکز شهرستان و مهم‌ترین شهر منطقه جبل عامل محسوب می‌شود.

این شهر که حدود ۱۲۰ هزار نفر جمعیت دارد، از موقعیت جغرافیایی راهبردی برخوردار است. زیرا در میان شهرها و روستاهای رشته‌کوه‌های جنوب لبنان قرار گرفته و حلقه اتصال ساحل، کوهستان و مناطق داخلی به شمار می‌آید.

نبطیه حدود ۷۰ کیلومتر با بیروت فاصله دارد و تا نزدیک‌ترین نقطه مرزی در بخش شرقی جنوب لبنان و شهرک المطله در فلسطین اشغالی حدود ۱۵ کیلومتر فاصله دارد؛ موضوعی که باعث می‌شود در هرگونه تشدید درگیری نظامی در مرزهای جنوبی، در معرض حملات رژیم صهیونیستی قرار بگیرد.

این شهر همچنین از اهمیت اقتصادی و فرهنگی برخوردار است، زیرا مراکز مهم دولتی را در خود جای داده و خدمات درمانی، آموزشی و بانکی را به مناطق اطراف ارائه می‌کند.

تاریخ شهر نبطیه به دوران پیش از میلاد بازمی‌گردد. آثار باستانی کشف‌شده در این منطقه مربوط به عصر حجر و مرتبط با تمدن القرعون است که قدمت آن بین ۵ تا ۲۰ هزار سال پیش از میلاد تخمین زده می‌شود.

آیا این نخستین‌بار است که ساکنان نبطیه با دستور تخلیه روبه‌رو می‌شوند؟

خیر. این شهر پیش‌تر نیز در جریان جنگ کنونی هدف تخلیه اجباری از سوی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود و بسیاری از ساکنان آن ناچار شدند به مناطق دیگر مهاجرت کنند.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنگ پیشین در نوامبر ۲۰۲۴ نیز دستور تخلیه مناطقی در نبطیه را صادر کرده و گفته بود که ارتش این رژیم علیه حزب‌الله لبنان در این مناطق عملیات انجام خواهد داد.

تاریخ شهر در جنگ‌ها

شهر نبطیه از نظر تاریخی بارها هدف عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. نخستین مورد مهم، عملیات لیطانی در مارس ۱۹۷۸ بود که هدف آن بیرون راندن گروه‌های فلسطینی مسلح از مناطق مرزی با سرزمین‌های اشغالی بود. در جریان این عملیات، شهر نبطیه به‌شدت بمباران شد و بیشتر ساکنان آن مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

این شهر پس از اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲، نقش مهمی در شکل‌گیری مقاومت لبنان ایفا کرد و به مرور زمان به یکی از اصلی‌ترین مراکز فعالیت مقاومت در جنوب لبنان تبدیل شد. موقعیت جغرافیایی و نماد سیاسی شهر نبطیه باعث شده است که در هر رویارویی میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در فهرست اهداف اسرائیل قرار گیرد.

نبطیه در جریان عملیات «تصفیه حساب» در سال ۱۹۹۳، عملیات «خوشه‌های خشم» در سال ۱۹۹۶ و همچنین جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ نیز شاهد حملات گسترده رژیم صهیونیستی بود.

در این جنگ‌ها ده‌ها نفر از ساکنان شهر نبطیه، شهید یا زخمی شدند و شمار زیادی از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

این شهر بار دیگر در جریان درگیری‌های مرتبط با جنگ غزه و پس از اعلام حمایت حزب‌الله از مقاومت فلسطین به هدف حملات رژیم صهیونیستی تبدیل شد و در سپتامبر ۲۰۲۴ ده‌ها حمله هوایی را تجربه کرد.

چرا اسرائیل اکنون خواستار تخلیه نبطیه شده است؟

دستور تخلیه شهر نبطیه همزمان با تشدید تنش‌های نظامی صادر شد. جایی که ارتش رژیم صهیونیستی عملیات خود را در جنوب لبنان گسترش داده و نشانه‌هایی از تلاش تل‌آویو برای توسعه دامنه عملیات و حتی قرار دادن بیروت در فهرست اهداف دیده می‌شود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی علیه حزب‌الله در مرحله آینده گسترش خواهد یافت و این رژیم سرعت حملات را کاهش نخواهد داد، بلکه دامنه و شدت آن را بیشتر می‌کند.

بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه نیز گفت که ارتش رژیم صهیونیستی با نیروهای گسترده‌ای در جنوب لبنان فعالیت می‌کند و بر مناطق مشرف و جدید مسلط شده و در حال تقویت کمربند امنیتی در آنجاست.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دامنه عملیات زمینی خود علیه حزب‌الله را فراتر از خط زرد گسترش داده و از ساکنان شهر نبطیه خواسته است این شهر را به طور کامل تخلیه کرده و به سمت شمال حرکت کنند تا زمینه برای حملات علیه حزب‌الله فراهم شود.

با ادامه تلفات رژیم صهیونیستی در لبنان به‌ویژه کشته شدن ۱۲ نظامی صهیونیست از زمان آغاز آتش‌بس، فشارها در داخل نهاد نظامی رژیم صهیونیستی برای گسترش بانک اهداف افزایش یافته است. «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از کابینه این رژیم خواسته معادله بازدارندگی جدیدی در برابر حملات پهپادی حزب‌الله تدوین کند که شامل هدف قرار دادن بیروت نیز می‌شود.

این رویکرد در سخنان «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، نیز دیده شد. او ضمن تأیید بودجه‌ای ۶۹۲ میلیون دلاری برای تقویت سامانه‌های دفاعی ضدپهپادی، خواستار آن شد که در برابر هر پهپاد انفجاری، ۱۰ ساختمان در بیروت فرو بریزد.

هدف بعدی اسرائیل پس از نبطیه چیست؟

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش این رژیم اکنون به‌صورت هدفمند در مناطق فراتر از خط دفاعی مقدم یا همان خط زرد فعالیت می‌کند تا آنچه را تهدیدهای مستقیم علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش می‌خواند، از بین ببرد. اقدامی که به گفته او بر اساس دستورات رهبری سیاسی انجام می‌شود.

این مقام نظامی افزود که نمی‌تواند جزئیات دقیقی درباره محل استقرار نیروها ارائه کند.

با این حال، انتظار می‌رود ارتش رژیم صهیونیستی در مرحله آینده منطقه بقاع در شرق لبنان را نیز هدف قرار دهد. به‌ویژه آنکه تل‌آویو اعلام کرده دامنه عملیات نظامی خود را فراتر از خط زرد گسترش داده و مناطق شرقی لبنان را نیز شامل کرده است. موضوعی که نشان‌دهنده تلاش رژیم صهیونیستی برای تعمیق نفوذ نظامی و اشغال مناطق بیشتری از خاک لبنان است.

