به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست خانم دکتر فرخنده دررابطهبا حضور زنان جامعه بیان داشت: ما در بطن همه فعالیتها حضور داریم، اما این مسئله را قبول نکردهایم. متأسفانه مردان میدان را ایجاد میکنند و ما زنان آن را ادامه میدهیم، درحالیکه برخی مسائل جنساً زنانه است و اگر مردان آغازگر آن باشند، مسیر به انحراف کشیده میشود.
وی اولین گام را «باورمندی» زنان به جایگاه خود دانست و ابراز داشت: هنوز برای خود زنان قابل قبول نیست چه اندازه میتوانند نقشآفرین و مؤثر باشند و ما مدام در صدد پیدا کردن نقش خود هستیم و نتیجه این وضعیت به تعبیری که عرض میکنم، پدیده «میدان ربایی» است. زنان علیرغم قدرت خلق میادین جدید و همراه کردن مردان، اما عملاً به جای خلق میدان، دنبال میدانهای آماده میروند.
ایشان با بیان اینکه تغییر این وضعیت نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، خاطرنشان کرد: دستکم میتوان از هم اکنون برای دختران مقطع ابتدایی و نونهالان، باورمندی کنشآفرینی و خلق میدان را ایجاد کرد. این کار از نظام آموزش و پرورش تا مسجد و هیئت را شامل میشود.
خانم دکتر فرخنده با اشاره به غفلت از ظرفیتهای زنان در عرصههای سیاسی، اخلاقی، عبادی و به ویژه اقتصادی، افزود: بسیاری از مباحث اقتصادی غیرمستقیم با زنان میچرخد، اما ما در این عرصه الگوی مناسبی نداریم و زنان تقریباً حذف شدهاند.
شبکهسازی محلی؛ راهکار اصلی
این پژوهشگر با تأکید بر لزوم شبکهسازی محلی به عنوان کلیدواژه اصلی، گفت: ما از ظرفیت محله غافلیم. بسیاری از بانوان همسایگان خود را هم نمیشناسند. اگر امروز شور اجتماعی خیابانی میبینیم، به دلیل ورود تک تک محلات است، اما هنوز الگویی برای همه اقشار اجتماعی نداریم.
وی با نقد روش رایج برنامه واحد از بالا مثل «زندگی با آیهها» و واگذاری کامل به محلات پیشنهاد داد: «الگوی ترکیبی» یعنی هم یک منوی واحد و قابل انتخاب وجود داشته باشد، هم به ابتکار عمل محلی احترام گذاشته شود.
خرده عملیاتهای پیشنهادی
دکتر فرخنده چند خرده عملیات ماندگار را برشمرد:
- ایجاد مقتل شهدای محله با محوریت خانوادههای شهید در هر محله
- احیای امامزادههای محلی که غریب واقع شدهاند
- حلقههای همدلی محلی برای تقویت بنیه سیاسی بانوان
- نمایشگاههای ثابت محلی و دیوارنگارهها برای ماندگار کردن حماسههای جنگ
وی با اشاره به تجربه دفاع مقدس گفت: تنها چیزهای ماندگار آن جنگ، روایتگران و کوچههای مزین به نام شهدا بود. ما باید از این جنگ نیز الگوی ماندگاری در محلهها ایجاد کنیم تا هر ساکنی با گوشت و پوست خود حماسه را لمس کند.
هشدار درباره تقلیل نقش زنان
دکتر فرخنده در بخش پایانی با ابراز نگرانی از تقلیل نقش زنان در طراحیهای شبکهسازی محلی، تأکید کرد: باید مراقب باشیم در این طراحیها، تقلیل و تنزیل نقش زنانه صورت نگیرد. همانطور که امام شهید(ره) فرمودند زن باید "سیاسی" باشد، یعنی در قامت امر سیاسی، نه سیاستبازی.
وی با ذکر مثالی از قدرت کلیدواژه «آقامون شهید شد» گفت: این جمله ساده، هیمنه رسانهای دشمن را میشکند. وقتی مادر در خانه آن را با غم و حزن میگوید، تمام نقشههای دشمن نقش بر آب میشود. این همان قدرت امر سیاسی زنانه است.
دکتر فرخنده در پایان خاطرنشان کرد که روایتهای خوب از رویشهای بانوان در جریانهای اخیر شکل نگرفته و اگر این خلأ روایت ادامه یابد، این حماسهها به «مغز تاریخ» سپرده خواهد شد.
گفتنی است دومین نشست از سلسله نشستهای «ظرفیتسازی حضور اجتماعی بانوان در حل مسائل اساسی» به همت بنیاد شیخ انصاری و با دبیری حجتالاسلام تاکی برگزار شد. نخستین سخنران این نشست، دکتر ابوالحسنی، به مسائل هویتی و رویای جدید ایران قدرتمند پرداخته بود.
