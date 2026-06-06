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حمله اسرائیل به ارتش لبنان در جنوب؛ سه نظامی کشته شدند

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲
کد مطلب: 1823346
حمله اسرائیل به ارتش لبنان در جنوب؛ سه نظامی کشته شدند

در ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، یک خودروی نظامی ارتش لبنان در مسیر خردلی–النبطیه هدف حمله هوایی قرار گرفت که در پی آن دو افسر و یک سرباز کشته شدند. همزمان چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه فرماندهی ارتش لبنان، در این حمله که در جاده کفرتبنیت–الخردلی رخ داد، سرتیپ وسام صبره، سروان ایلی خوری و سرباز حسین عبدالعلی غزال جان باختند. ارتش لبنان با محکوم کردن «حملات مکرر و عامدانه» اسرائیل اعلام کرد این اقدامات عزم نیروهای مسلح را برای مقابله با تهدیدها و تلاش برای حفظ ثبات و دستیابی به آتش‌بس فراگیر تضعیف نخواهد کرد.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، نیز این حمله را «نقض آشکار حاکمیت لبنان و قوانین بین‌المللی» دانست و تأکید کرد کشورش در دفاع از خاک و حقوق ملی خود کوتاه نخواهد آمد. 

همزمان جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی مناطق مختلفی از جمله السکسکیه، صرفند، الزراریه، جویا و اطراف صیدا را هدف قرار دادند و ارتش اسرائیل با صدور هشدارهایی از ساکنان چندین شهر و روستا در جنوب خواست مناطق خود را تخلیه کنند.

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حمله اسرائیل به ارتش لبنان در جنوب؛ سه نظامی کشته شدند

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