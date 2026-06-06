حمله اسرائیل به ارتش لبنان در جنوب؛ سه نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه فرماندهی ارتش لبنان، در این حمله که در جاده کفرتبنیت–الخردلی رخ داد، سرتیپ وسام صبره، سروان ایلی خوری و سرباز حسین عبدالعلی غزال جان باختند. ارتش لبنان با محکوم کردن «حملات مکرر و عامدانه» اسرائیل اعلام کرد این اقدامات عزم نیروهای مسلح را برای مقابله با تهدیدها و تلاش برای حفظ ثبات و دستیابی به آتشبس فراگیر تضعیف نخواهد کرد.
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، نیز این حمله را «نقض آشکار حاکمیت لبنان و قوانین بینالمللی» دانست و تأکید کرد کشورش در دفاع از خاک و حقوق ملی خود کوتاه نخواهد آمد.
همزمان جنگندهها و پهپادهای اسرائیلی مناطق مختلفی از جمله السکسکیه، صرفند، الزراریه، جویا و اطراف صیدا را هدف قرار دادند و ارتش اسرائیل با صدور هشدارهایی از ساکنان چندین شهر و روستا در جنوب خواست مناطق خود را تخلیه کنند.
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