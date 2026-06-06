برپایی رویداد فرهنگی «عطر سیب» در میدان امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری بیست و چهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» شنبه ۱۶ خرداد با حضور محمدباقر اعلمی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری حجتالاسلام و المسلمین مصطفی جامهدار مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۲ و دبیر رویداد، محمد مطهریموید، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مسئول رویداد «عطر سیب» همچنین احسان خرامید معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان و اهالی رسانه در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد.
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری رویداد «عطر سیب» و حمایت از هیئات مذهبی شهر تهران گفت: دو اصل شفافیت و عدالت در توزیع خدمات و حمایتها میان هیئات مذهبی، محور اصلی برنامهریزیهای امسال بوده است.
محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این نشست با تشریح عملکرد این سازمان در دوره جدید مدیریتی، از احیای رویدادهای مهم هنری، گسترش فعالیتهای فرهنگی در سطح محلات و ایفای نقش فعال در روزهای جنگ تحمیلی اخیر خبر داد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری رویداد بزرگ «عطر سیب» اظهار کرد: این رویداد که سالهای طولانی با هدف خدمترسانی به هیئات مذهبی شهر تهران برگزار شده، امسال نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههای مرتبط در حال برنامهریزی است.
اعلمی ضمن قدردانی از حمایتهای شهردار تهران گفت: حدود ۲۰ روز است که فرآیند طراحی و برنامهریزی این رویداد آغاز شده است. لازم میدانم از حمایتهای شهردار پایتخت تقدیر کنم. با وجود مسئولیتهای سنگین شهرداری در حوزه بازسازی و مدیریت شرایط ویژه، شهردار تهران با جدیت از برگزاری این رویداد حمایت کردند و تأکید داشت که عطر سیب امسال باید با کیفیتی بهتر از سال گذشته برگزار شود.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تمرکز بر دو مأموریت اصلی توسعه فرهنگ و هنر و خدمترسانی فرهنگی به شهروندان، تلاش میکند در تمامی شرایط، از ظرفیتهای خود برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم استفاده کند.
اعلمی در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری رویداد «عطر سیب» و حمایت از هیئات مذهبی شهر تهران گفت: دو اصل «شفافیت» و «عدالت» در توزیع خدمات و حمایتها میان هیئات مذهبی، محور اصلی برنامهریزیهای امسال بوده است.
تاکنون بیش از ۷ هزار هیئت مذهبی در سامانه ثبتنام کردهاند
وی افزود: در همین راستا سامانهای تخصصی برای ثبتنام و بررسی درخواستها طراحی شده است. تمامی مراحل ثبتنام، بررسی مدارک و تأییدیههای مورد نیاز از سوی دستگاهها و نهادهای مرتبط به صورت الکترونیکی و از طریق همین سامانه انجام میشود تا فرآیند خدمترسانی با دقت، سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به استقبال گسترده هیئات از این سامانه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷ هزار هیئت مذهبی در سامانه ثبتنام کردهاند و فرآیند ثبتنام همچنان ادامه دارد. پیشبینی میکنیم این تعداد تا پایان مهلت ثبتنام به حدود ۸ هزار و ۵۰۰ هیئت برسد.
اعلمی ادامه داد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تاکنون نزدیک به ۲ هزار هیئت بیشتر در سامانه ثبتنام کردهاند و پس از طی مراحل تأیید و دریافت مجوزهای لازم، به چرخه دریافت خدمات و حمایتها اضافه شدهاند که این موضوع نشاندهنده استقبال و اعتماد بیشتر هیئات به این سازوکار جدید است.
اعلمی با اشاره به زمان آغاز به کار نمایشگاه اظهار کرد: افتتاح رسمی نمایشگاه روز پنجشنبه با حضور مسئولان عالیرتبه کشوری و همچنین حدود ۲ هزار نفر از مسئولان و فعالان هیئات مذهبی در میدان آیینی امام حسین(ع) برگزار خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
وی در پایان گفت: پس از افتتاح، نمایشگاه به مدت هشت روز میزبان هیئات مذهبی و شهروندان خواهد بود و امیدواریم بتواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای فرهنگی و اجرایی مراسم ماه محرم و خدمترسانی به عزاداران حسینی ایفا کند.
تبدیل نمایشگاه عطر سیب به یک رویداد خانوادهمحور
محمد مطهریموید، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مسئول رویداد «عطر سیب» نیز با تشریح سیاستهای جدید این رویداد از افزایش اختیار هیئات مذهبی در استفاده از حمایتهای شهرداری و همچنین تبدیل نمایشگاه عطر سیب به یک رویداد خانوادهمحور خبر داد.
مطهریموید با اشاره به رویکردهای جدید رویداد عطر سیب اظهار کرد: امسال دو سیاست اصلی را در طراحی و اجرای این رویداد دنبال کردهایم. نخستین سیاست مربوط به نحوه استفاده از کارتهای حمایتی است که به هیئات مذهبی اختصاص مییابد.
وی افزود: در سالهای گذشته یکی از مطالبات هیئات مذهبی این بود که امکان استفاده از این اعتبارها صرفاً در نمایشگاه حضوری عطر سیب فراهم نباشد. بر همین اساس طی دو تا سه سال اخیر تغییراتی در این زمینه ایجاد شد و امسال نیز این سیاست ادامه پیدا کرده است. به این معنا که کارتهای حمایتی ارائهشده به هیئات، محدود به خرید از نمایشگاه عطر سیب نیست و مدیران و مسئولان هیئات میتوانند متناسب با نیاز خود، در هر مرکز و مجموعه مورد نظر از این اعتبارها استفاده کنند.
رئیس رویداد عطر سیب ادامه داد: این تصمیم طبیعتاً مزایا و چالشهای خاص خود را دارد اما مهمترین مزیت آن افزایش اختیار هیئات مذهبی و پاسخگویی بهتر به نیازهای واقعی آنهاست؛ موضوعی که همواره از سوی فعالان هیئتی مورد مطالبه قرار داشته است.
مطهریموید دومین سیاست مهم امسال را بازطراحی نمایشگاه عطر سیب با رویکرد خانوادهمحور عنوان کرد و گفت: نمایشگاه حضوری عطر سیب امسال برای نخستین بار با این نگاه طراحی شده است که تنها مخاطبان تخصصی و مدیران هیئات مخاطب آن نباشند بلکه تمامی خانوادههای علاقهمند به فرهنگ عاشورایی نیز بتوانند از ظرفیتهای این رویداد بهرهمند شوند.
وی افزود: تلاش کردهایم نمایشگاه به گونهای طراحی شود که خانوادهها نیز بتوانند نیازهای خود برای ایام محرم را تأمین کنند؛ از تهیه کتیبه و اقلام فرهنگی برای منازل گرفته تا خرید پوشاک و ملزومات مرتبط با مناسبتهای عزاداری. هدف ما این است که رویداد فرهنگی عطر سیب به عنوان یک نمایشگاه و رویداد ثابت فرهنگی در آستانه ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در میان شهروندان نهادینه شود.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به آخرین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در آخرین پیام حضرت آیتالله العظمی خامنهای، دو محور مهم مورد تأکید قرار گرفت؛ نخست موضوع تابآوری مردم و دوم جلوگیری از ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان کشور از سوی دشمن.
وی افزود: برگزاری رویداد فرهنگی عطر سیب در شرایط فعلی دقیقاً با توجه به همین دو محور صورت گرفته است. از یک سو برگزاری این رویداد و حضور گسترده عزاداران حسینی نمادی از تابآوری و پایداری مردم ایران در شرایط حساس کنونی است و از سوی دیگر نشان میدهد که دستگاههای اجرایی و نهادهای کشور همچنان قادرند در کنار انجام مأموریتهای اصلی خود، وظایف فرهنگی و اجتماعی را نیز به شکل مطلوب دنبال کنند.
مطهریموید تصریح کرد: امروز مجموعه مدیریت شهری تهران علاوه بر مسئولیتهایی همچون بازسازی و خدمات شهری، حمایت از فعالیتهای فرهنگی، دینی و آیینی را نیز با جدیت دنبال میکند و برگزاری عطر سیب نمونهای از این رویکرد است.
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اظهار کرد: از حمایتهای رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران که با جدیت پیگیر برگزاری این رویداد بود، تشکر میکنم. با وجود مسئولیتها و مأموریتهای گسترده شهرداری تهران در حوزههای مختلف، این حمایتها موجب شد برگزاری رویداد عطر سیب و خدمترسانی به هیئات مذهبی و فعالان آیینی در آستانه ماه محرم با قوت دنبال شود و امسال نیز توفیق خدمت به جامعه هیئتی و عزاداران حسینی فراهم شود.
حذف محدودیت تعداد ثبتنام، افزایش مشارکت هیئات و رشد دو و نیم برابری بودجه رویداد عطر سیب نسبت به سال گذشته
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی جامهدار مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۲ و دبیر رویداد «عطر سیب» در پاسخ به سوالات اصحاب رسانه با تشریح نحوه حمایت از هیئات مذهبی، از حذف محدودیت تعداد ثبتنام، افزایش مشارکت هیئات و رشد دو و نیم برابری بودجه این رویداد نسبت به سال گذشته خبر داد.
جامهدار در پاسخ به پرسشی درباره میزان حمایتهای پیشبینیشده برای هیئات مذهبی با توجه به افزایش هزینههای برگزاری مراسمهای مذهبی اظهار کرد: در سالهای گذشته به دلیل محدودیت منابع، تعداد مشخصی برای ثبتنام هیئات در سامانه تعیین میشد و پس از تکمیل ظرفیت، سامانه بسته میشد. این شیوه اگرچه متناسب با منابع موجود بود، اما یک اشکال اساسی داشت و آن این بود که هیئاتی که زودتر از سایرین از فرآیند ثبتنام مطلع میشدند، امکان بهرهمندی از خدمات را پیدا میکردند و بسیاری از هیئات دیگر از این حمایتها محروم میماندند.
وی افزود: به همین دلیل امسال محدودیتی برای تعداد ثبتنامکنندگان در نظر نگرفتیم. تنها بازه زمانی مشخصی برای ثبتنام اعلام شد، اما هیچ سقفی برای تعداد هیئات متقاضی تعیین نشده است تا همه هیئات واجد شرایط امکان حضور در این فرآیند را داشته باشند.
دبیر رویداد عطر سیب با اشاره به میزان حمایتهای مالی پیشبینیشده گفت: با توجه به منابع اختصاصیافته، پیشبینی اولیه ما این است که به هر هیئت مبلغی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان تعلق گیرد و برآورد فعلی ما رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برای هر هیئت است. البته با توجه به اینکه منابع مشخص و محدود است، در صورت افزایش تعداد ثبتنامها، این اعتبار میان تمامی ثبتنامکنندگان توزیع خواهد شد و ممکن است میزان نهایی حمایتها با اندکی تغییر همراه باشد.
مصطفی جامهدار ادامه داد: تاکنون بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ هیئت در سامانه ثبتنام کردهاند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ هزار هیئت افزایش داشته است. طبیعی است که با افزایش تعداد متقاضیان، نحوه توزیع منابع نیز متناسب با تعداد ثبتنامکنندگان تنظیم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات برگزاری نمایشگاه عطر سیب اشاره کرد و گفت: امسال علاوه بر افزایش تعداد شرکتکنندگان، بودجه رویداد نیز نسبت به سال گذشته حدود دو و نیم برابر افزایش یافته است. بخشی از این افزایش اعتبار برای توسعه برنامههای فرهنگی و خانوادگی در نظر گرفته شده است.
دبیر رویداد عطر سیب سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران افزود: در طول برگزاری نمایشگاه، هر روز در میدان آیینی امام حسین(ع) برنامههای فرهنگی، هنری و آیینی متنوعی برای خانوادهها، کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد. استیج اصلی رویداد نیز میزبان برنامههای مختلف فرهنگی خواهد بود و تلاش کردهایم فضایی ایجاد شود که حتی شهروندانی که قصد خرید از نمایشگاه را ندارند نیز بتوانند از برنامهها و خدمات فرهنگی آن بهرهمند شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیئات مذهبی در سالهای گذشته استقبال بسیار خوبی از خدمات و ظرفیتهای نمایشگاه عطر سیب داشتهاند و پیشبینی میشود امسال نیز با توجه به تنوع خدمات، تسهیلات اعتباری و حضور گسترده تولیدکنندگان، این استقبال بیش از گذشته باشد. هدف نهایی ما نیز تسهیل فعالیت هیئات و خدمترسانی هرچه بهتر به خادمان و عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) است.
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