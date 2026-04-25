به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسعود پزشکیان» در ادامه بازدیدهای میدانی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امروز از وزارت کشور بازدید کرد و از نزدیک در نشست برخط استانداران سراسر کشور حضور یافت.

رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید در گفت‌وگویی اظهار داشت: اختیارات کاملی به استانداران واگذار کرده‌ایم. امروز استانداران از نظر مدیریت، اختیاراتی را که رئیس‌جمهور دارد، دارا هستند. این موضوع به صورت مکتوب نیز به آنها ابلاغ شده است، البته اینکه تا چه میزان بتوانند از این اختیارات بهره بگیرند، به توان، ظرفیت، خلاقیت، اراده و هماهنگی با زیرمجموعه‌های آنها بستگی دارد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های استانداران سراسر کشور، از ۳۰ میلیون جانفدای ایرانی خواست در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و افزود: از مردم عزیز که آماده و در صحنه هستند درخواست می‌کنم که مصرف برق و انرژی را کاهش دهند، شاید فعلا نیازی به فداکاری این عزیزان (در عرصه میدان) نداشته باشیم اما نیازمند کنترل مصرف انرژی هستیم.

رئیس‌جمهور انگیزه دشمن از هدف قراردادن زیرساخت‌ها و انجام محاصره را ایجاد نارضایتی میان مردم دانست و گفت: دشمن برنامه دارد که رضایت امروز مردم را به نارضایتی بدل کند، و ما برای مقابله با نقشه دشمن باید اجازه ندهیم که زمینه نارضایتی مردم ایجاد شود.



...........

پایان پیام/ 218

